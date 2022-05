Unbekannte stehlen 230 Kilo Käse aus Lastwagen

Rund 230 Kilogramm Käse haben Unbekannte von einem Lastwagen auf einem Rastplatz im Saarland gestohlen. Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden.

30.05.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Unbekannte haben im Saarland insgesamt 230 Kilogramm Käse aus einem Lastwagen gestohlen. Die Täter entwendeten in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen insgesamt 15 Großpackungen Edamer-Käse, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dafür entfernten sie zunächst eine Kunststoffplombe am Auflieger.

Unbekannte stehlen 230 Kilo Käse im Saarland

Anschließend öffneten sie die unverschlossene Laderaumklappe und entwendeten den Käse. Wie sie diesen vom Rastplatz weggebracht haben, ist bislang unklar. Auch zur genauen Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Das Fahrzeug stand auf dem Rastplatz Sötern in der Gemeinde Nohfelden (Landkreis St. Wendel) an der Autobahn 62 in Fahrtrichtung Kaiserslautern.

