Zu schnell und über rote Ampeln gefahren: Autofahrer hängt sich in Salem an Rettungswagen

21.05.2022 | Stand: 11:10 Uhr

Auf einer Einsatzfahrt von Salem nach Ravensburg hat sich ein Autofahrer am Donnerstag gegen 18 Uhr an einen Rettungswagen gehängt. Wie die Polizei berichtet, musste der Rettungswagen eine Patientin schnell von Salem in die Oberschwabenklinik nach Ravensburg verlegen. Dabei waren Blaulicht und Martinshorn notwendig.

Salem: Autofahrer hängt sich bei Einsatzfahrt nach Ravensburg an Rettungswagen

Der Fahrer eines schwarzen Skoda nutzte das aus und hängte sich an den Rettungswagen. Er fuhr hinter ihm her, überschritt dabei die Höchstgeschwindigkeit und fuhr mit über rote Ampeln. Dabei behinderte er andere Verkehrsteilnehmer und fuhr dem Rettungswagen zu dicht auf.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/803-3333 in Verbindung setzen.

