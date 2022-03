Wer Nudeln oder Gemüse kocht, gibt häufig Salz ins Kochwasser. Aber wann kommt das Salz ins Wasser - vorm Kochen oder danach? Und dauert es mit Salz länger?

17.03.2022 | Stand: 16:58 Uhr

Viele Menschen, die Nudeln, Kartoffeln oder Gemüse kochen, geben fast automatisch Salz ins Kochwasser. Der Salzgeschmack geht auf das Gekochte über, Nudeln oder Gemüse müssen dann nicht mehr nachgewürzt werden.

Salz im Kochwasser hat allerdings noch einen zweiten Effekt, den längst nicht jeder kennt: "Das im Wasser gelöste Salz verhindert, dass Geschmacksstoffe aus dem Produkt ins Wasser übergehen", berichtet die Verbraucherzentrale Bayern. "So bleibt das Aroma der Lebensmittel besser erhalten."

Beim Kochen: Salz vorm Kochen ins Wasser oder danach?

Ob man das Salz ins kalte oder heiße Wasser gibt, spielt dabei kaum eine Rolle. "Die Salzlösung hat zwar andere physikalische Eigenschaften als Wasser, beispielsweise einen veränderten Siedepunkt. In der Praxis fallen diese Unterschiede aber nicht ins Gewicht", so die Experten.

Braucht gesalzenes Wasser länger bis es kocht?

Nein. „Durch den Zeitpunkt der Salzzugabe lässt sich weder Energie noch Kochzeit einsparen“, sagt Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie empfiehlt aber, das Salz dann zuzugeben, wenn das Wasser bereits warm ist. Das schone das Kochgeschirr. "Im kalten Wasser lösen sich die Salzkristalle nämlich schlechter, sinken ab und können vor allem bei Edelstahlgeschirr zu Korrosion am Boden des Topfes führen."

Kann ich auf Salz im Wasser beim Kochen ganz verzichten?

Ja. Wer lieber salzarm kocht, kann auf die Beigabe von Salz im Kochwasser in vielen Fällen problemlos verzichten. Denn in vielen Lebensmitteln wie Fleisch, Fisch und Gemüse ist von Natur aus Natrium, also Salz, enthalten. Verstärken kann man den Geschmack durch Gewürze und Kräuter, was nicht nur gesünder ist, sondern viele Gerichte auch um neue Geschmacks- und Aromanuancen bereichert.

Alternative zum Salz: Diese Kräuter und Gewürze eignen sich beim Kochen

Lesen Sie auch

„Wir brauchen eine neue Lust zu kochen“ - So klappt regionale Ernährung auch im Winter Mit Rezept-Tipp

Zum Einstieg in die salzarme Küche empfiehlt es sich, kräftige Kräuter und Gewürze mit vielen ätherischen Ölen zu verwenden. Das sind zum Beispiel

Kümmel

Sternanis

Rosmarin

Dill

Liebstöckel

Senfkraut

Wie viel Salz sollte ein Menschen am Tag zu sich nehmen?

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt, nicht mehr als 5 Gramm Salz pro Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa einem Teelöffel Salz. Mit einem begrenzten Salzkonsum beuge man möglichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.