San Francisco: Es war einmal ein Hippie-Traum

Obdachlosigkeit, Drogen, Diebstähle: Das Zentrum der einstigen Flower-Power-Metropole droht zur Geisterstadt zu werden.

09.07.2023 | Stand: 22:00 Uhr

Draußen sichert ein massives Metallgitter den kleinen Laden, drinnen eine Überwachungskamera. Ein Monitor neben der Anzeigetafel für die Lottoquoten zeigt jede Bewegung. Doch die Sicherheitsvorkehrungen helfen wenig. "Jeden Tag gibt es Ärger", sagt Sam Hanna, der Besitzer von F&M Smokes, Wine and Liquor in San Franciscos Büroviertel SoMa, frustriert. Meistens sind es einzelne Personen, die Zigaretten oder Alkohol mitgehen lassen. Vergangene Nacht aber haben gleich acht Männer versucht, die Tür aufzubrechen. Der Alarm sprang an. Hanna rief die Polizei. "Aber die ist nie aufgetaucht", klagt der 46-Jährige.

