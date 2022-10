(Sani)fair ist das nicht: Jetzt werden auch Toiletten in Raststätten teurer

Wer in Autobahn-Raststätten die von Sanifair betriebenen Toiletten aufsucht, zahlt bislang 70 Cent und erhält im Gegenzug einen Wertbon. Warum eigentlich?

19.10.2022 | Stand: 19:45 Uhr

Neulich wieder ein zerknittertes Zettelchen aus der hinteren Hosentasche gezogen. Sanifair, Wertbon 0,50 Euro – ach ja, Autobahnraststätte Hardtwald-Ost, ganz schneller Stop, weil: Blase. Und jeder weiß, ohne 70 Cent Gesamteinsatz, ohne Drehkreuz, ohne Schlangestehen, während der Vordermann gemütlich in seinem Münzsortiment kramt: keine Erleichterung.

Zweiter Gedanke: Na toll, den 50-Cent-Gegenleistungsbon wieder automatisch in die Jeanstasche gestopft, wieder nicht im Raststätten-Shop in einen gefühlt acht Euro teuren Schokoriegel reinvestiert – damit allerdings auch nicht sehr viel mehr draufgezahlt. Der ADAC hat ja vor einem Jahr einen schönen Preisvergleich an Raststätten gemacht und festgestellt: Das günstigste belegte Brötchen kostete im Schnitt 4,05 Euro, ein süß gefülltes Croissant 2,65 Euro, eine 0,5-Liter-Flasche Wasser 2,15 Euro. Auch schon wieder Preise von gestern. Inflation, Inflation.

Sanifair verlangt künftig einen Euro

Die vermaledeite Preisexplosion macht natürlich auch nicht vor den Toiletten halt. Energie, Mindestlohn für Reinigungspersonal, Desinfektionsmittel, das nach jedem Spülvorgang auf die sich wie von Geisterhand drehende Klobrille tröpfelt. Deshalb plant Sanifair, der Betreiber von rund 400 Toilettenanlagen entlang der Autobahnen, nun das Unvermeidliche. Die Deutsche Presse-Agentur hat in Erfahrung gebracht, dass der Erleichterungsgang ab 18. November statt 70 Cent einen glatten Euro kosten soll. Der Belohnungsbon – Achtung: jetzt freuen! – soll dafür auch einen Euro wert sein.

Ob dafür der Schokoriegel an der Kasse gefühlt zehn statt acht Euro kosten wird? Oder weiß Sanifair, dass das Zettelchen eh in der hinteren Hosentasche landen wird?