Sarah Lombardi heiratet und heißt nun wieder Sarah Engels

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Pietro Lombardi verheiratet. Das Paar hatte sich bei "DSDS" kennengelernt. Nun ist die Sängerin erneut verheiratet.

01.06.2021 | Stand: 15:08 Uhr

Sängerin Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher haben geheiratet. "Dieser Tag war so unfassbar schön. Wir haben im engsten Kreis der Familie gefeiert", erzählte die 28-Jährige am Sonntagabend in einem Video, das sie auf Instagram online stellte. "Es war einfach perfekt." Sie hätten sich für den Familiennamen Engels entschieden - Sarahs Mädchennamen, unter dem sie 2011 bei der RTL-Castingshow-"Deutschland sucht den Superstar" den zweiten Platz holte. Künftig wolle sie auch wieder unter diesem Namen auftreten, auch wenn sie mittlerweile eher als Sarah Lombardi bekannt sei.