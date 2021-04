Schülergruppe kehrt nach halbem Jahr auf See nach Deutschland zurück

Das Schulschiff "Pelican of London" ist mit 33 Schülerinnen und Schülern an Bord nach einem halben Jahr nach Deutschland zurückgekehrt.

10.04.2021 | Stand: 15:44 Uhr

Das Segelschiff legte mit der Schülergruppe und der elfköpfigen Segel-Crew am Samstagmittag in der ostfriesischen Hafenstadt Emden an. Von dort war der Dreimaster Anfang Oktober - vor dem zweiten Corona-Lockdown - auch gestartet. Unter Einhaltung der Corona-Regeln, Jubel und Freudentränen nahmen Eltern ihre Kinder am Kai in Empfang.

(Lesen Sie auch: Wieder Wasser unterm Kiel: "Gorch Fock" endlich auf Kurs)

Für die Schülerinnen und Schüler, die meist in die zehnte Klasse gehen, gehörten neben Unterricht auch Exkursionen und das Segeln der "Pelican of London" zum Alltag auf dem Schiff. Auf ihrer 14 500 Seemeilen (ca. 26 000 Kilometer) langen Tour überquerte die Gruppe zwei Mal den Atlantik und machte Stopps unter anderem in Gibraltar, auf den Kanaren, in Costa Rica und auf Bermuda. Erfahrene Segler und drei Lehrer begleiteten die Gruppe.

(Lesen Sie auch: Schifffahrt auf dem Forggensee: Kapitän geht in Ruhestand: Dreimal um die Erde geschippert)