Schläge und Tritte: 33-Jähriger wird von mehreren Männern verprügelt

Von einer Gruppe ist in Biberach ein Mann attackiert und brutal verprügelt worden. Der Vorfall weckt Erinnerungen an Angriffe auf Senioren vor wenigen Tagen.

16.02.2023 | Stand: 19:23 Uhr

Ein 33-Jähriger ist in Biberach von mehreren Männern angegriffen und verprügelt worden. Er wurde laut Polizei leicht verletzt. Die Schilderungen des Angriffs erinnern an schreckliche Vorfälle aus der jüngsten Vergangenheit in Biberach.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 33-Jährige am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Biberacher Innenstadt auf dem Weg nach Hause. In der Hindenburgstraße sei er auf eine Gruppe von fünf oder sechs Männern getroffen. Einer der Männer soll ihm von hinten eine Flasche über den Kopf geschlagen haben, heißt es im Polizeibericht. Als er sich wehrte, soll ihn die Gruppe attackiert haben.

Attacke in Biberach: 33-Jähriger wird zu Boden geschlagen und getreten

Nach den Angaben des 33-Jährigen sollen sie ihn zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten haben. Danach seien sie in Richtung Waldseer Straße geflüchtet. Der 33-Jährige begab sich anschließend selbstständig in eine Klinik und erstattete am darauffolgenden Tag Anzeige.

Die PolizeiBiberach sucht nun nach den Tätern und bittet unter der Telefonnummer 07351/4470 um Hinweise von Zeugen. Der Verletzte beschrieb einen der Täter als groß und schlank. Weitere Hinweise zu den Unbekannten sind der Polizei nach eigenen Angaben nicht bekannt.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an brutale Angriffe, die sich Ende Januar in Biberach ereignet haben. Damals wurden mehrere Senioren von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Die Polizei konnte zwischenzeitlich aber Tatverdächtige identifizieren. Einer von ihnen sitzt seither sogar in Untersuchungshaft. (AZ)