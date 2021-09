Schlag den Star heute: Zverev trifft auf Heinevetter

Bei "Schlag den Star" trifft Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev heute auf Handball-Torhüter Silvio Heinevetter.

18.09.2021 | Stand: 20:38 Uhr

"Schlag den Star" mit Zverev: In der Duell-Sendung auf Pro7 erwartet die Zuschauer heute ein wirklich sportlicher Zweikampf. Alexander Zverev tritt nämlich gegen Silvio Heinevetter an.

Schlag den Star bei Pro7: Wann kommt Zverev vs. Heinevetter?

Zverev vs. Heinevetter bei "Schlag den Star" auf Pro7: In bis zu 15 Runden treten Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und Handball-Torhüter Silvio Heinevetter im Duell auf Pro7 gegeneinander an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Das sind die Fragen, die in der Nacht von Samstag, 18. September, auf Sonntag, 19. September, in der mehrstündigen Live-Sendung beantwortet werden.

Das sind die Regeln bei Schlag den Star

Bei "Schlag den Star" müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in verschiedenen Disziplinen im direkten Duell stellen, darunter etwa bei Wissensaufgaben, Sportspielen, Geschicklichkeitsspielen oder Schätzfragen. Auch "Blamieren oder kassieren" ist regelmäßig Bestandteil der Show - ein Spiel das bereits beim Vorgänger "Schlag den Raab mit Stefan Raab dazu gehörte.

Nach jedem Spiel wird bei "Schlag den Star" die zu gewinnende Punktzahl erhöht. So erhält der Sieger des ersten Spiels einen Punkt, der Gewinner des zweiten Spiels zwei Punkte und so weiter. Nach maximal 15 Spielrunden steht der Gewinner des Duells fest und bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Handball-Torhüter Silvio Heinevetter tritt bei "Schlag den Star" gegen Zverev an. Bild: Axel Heimken, dpa

Wer ist Moderator bei "Schlag den Star" mit Alexander Zverev und Silvio Heinevetter?

Wie üblich führt Elton als Moderator bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

"Schlag den Star": Wer hat die Chance, Gewinner zu werden?

Das wird wirklich spannend. Mit seinem 15. Sieg nacheinander zog Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev Anfang September in das Viertelfinale der US Open ein. Er ist absolut in Topform und wird vor allem die Sportduelle bei "Schlag den Star" vermutlich souverän meistern.

Wer hat in der letzten Sendung gewonnen?

Sophia Thomalla war die Gewinnerin der jüngsten Ausgabe von "Schlag den Star". Die Moderatorin konnte sich mit 31:74 Punkten gegen ihre Konkurrentin Evelyn Burdecki durchsetzen und gewann 100.000 Euro.