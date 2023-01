Schluss nach 20 Jahren: Aida mustert beliebtes Kreuzfahrtschiff aus

Aida mustert eines seiner beliebtesten Kreuzfahrtschiffe aus. Das hat Folgen für das Angebot. Denn dieses kleinere Schiff hatte eine Besonderheit.

10.01.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Das Kreuzfahrtunternehmen Aida mustert sein beliebtes Schiff AIDAaura aus. Das teilte das Unternehmen mit. Seit der Taufe am 12. April 2003 war das in Wismar gebaute Kreuzfahrtschiff auf über 800 Reisen unterwegs. Rund eine Million Passagiere waren mit dem Schiff unterwegs.

Besonders beliebt war AIDAaura bei vielen Gästen, weil sie mit 203 Metern Länge und 6,4 Metern Tiefgang zu den kleineren Kreuzfahrtschiffen zählt. Damit konnte das Schiff mit seinen 633 Kabinen auch kleinere Häfen anlaufen, die für die heutigen Kreuzfahrt-Giganten nicht gebaut sind. Die zuletzt von Aida in Dienst gestellte AIDAcosma etwa ist 337 Meter lang, hat einen Tiefgang von 8,6 Metern und mehr als 2700 Gästekabinen.

In der Premierensaison 2003/2004 war AIDAaura das offizielle deutsche Olympiaschiff während der Sommerspiele in Athen und steuerte außerdem Ziele im Mittelmeer sowie der Karibik und Mittelamerika an. Im Rahmen einer Weltreise im Winter 2018/2019 besuchten die Gäste von AIDAaura in 117 Tagen 41 Ziele auf vier Kontinenten.

Die AIDAaura ist das vierte kleine - und alte - Schiff in Folge, das Aida ausmustert. Die Kreuzfahrtschiffe AIDAcara und AIDAmira wurden schon. verkauft. Auch die AIDAvita wird nicht mehr für Aida Cruises zum Einsatz kommen.

Die AIDAaura geht nach Unternehmensangaben noch bis September auf Fahrt. Ziele bis dahin sind unter anderem Südafrika und Norwegen. Die letzte Reise von AIDAaura für AIDA Cruises führt vom 9. bis 21. September 2023 von Bremerhaven u.a. auf der Themse bis nach Tilbury vor den Toren der britischen Hauptstadt London, in Frankreich auf der Seine bis nach Rouen oder in Belgien auf der Schelde nach Antwerpen.