Schöner, jünger, quotenstärker: 2,25 Millionen sehen Originalversion von "Layla" im ZDF

Das Schlager-Duo DJ Robin & Schürze hat mit seinem Skandal-Hit "Layla" vermutlich zu einer sehr guten Einschaltquote der Familiensendung "ZDF-Fernsehgarten" beigetragen.

01.08.2022 | Stand: 10:41 Uhr

2,25 Millionen (21,6 Prozent) schalteten am Sonntagmittag ab 12.00 Uhr ein, damit war der "Fernsehgarten" das drittstärkste ZDF-Format des Tages. Die Musiker präsentierte den umstrittenen Schlager in der Originalversion. An dem Mitgröl-Song über eine "Puffmutter", die "schöner, jünger, geiler" sei, scheiden sich wegen Sexismusvorwürfen die Geister.

Während der Sommerhit des Jahres 2022 auf mehreren Volksfesten bewusst nicht gespielt wurde, feierte das "Fernsehgarten"-Publikum bei der Open-Air-Show den Song und tanzte ausgelassen eine Polonaise. Die Ausgabe hatte das Partymotto "Mallorca vs. Oktoberfest" und versammelte eine Reihe erfolgreicher Stimmungsmusiker.

Lesen Sie auch: Umstrittenes Ballermann-Lied "Layla" ist offizieller Sommerhit 2022