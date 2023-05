Schüler schießt wohl auf Mitschüler und Personal – mehrere Tote

Ein Schüler der siebten Klasse soll im serbischen Belgrad auf Schüler und Schulpersonal geschossen haben. Medien berichten von mehreren Toten.

03.05.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr sind in einer Schule im serbischen Belgrad Schüsse gefallen. Der mutmaßliche 14-jährige Täter, ein Schüler der siebten Klasse, soll laut dem Nachrichtenportal nova.rs in ein Klassenzimmer eingedrungen sein und auf Schüler und Schulpersonal geschossen haben. Mindestens 15 Schüsse aus zwei Magazinen sollen gefallen sein. Der mutmaßliche Täter habe dafür eine Pistole seines Vaters verwendet. Nähere Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

Schüsse in Belgrad: Offenbar acht Tote

Insgesamt seien acht Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete das staatliche FernsehenRTS unter Berufung auf das serbische Innenministerium. Unter den Toten seien sechs Schulkinder, eine Lehrerin und ein Wachmann.

Nach Angaben des Innenministeriums habe die Polizei den mutmaßlichen Schützen festgenommen. Polizei und Rettungskräfte waren mit großen Aufgeboten zu der Schule im Zentrum von Belgrad ausgerückt. Wie Medien berichten, sperrte das umliegende Areal großräumig ab. (mit dpa)