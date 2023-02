Schüsse an der Michigan University: Offenbar mehrere Tote

An einer US-Universität eröffnete ein Mann offenbar das Feuer. Die Schüsse forderten mehrere Todesopfer. Täter richtete Waffe anschließend gegen sich selbst.

16.02.2023 | Stand: 18:46 Uhr

Dramatischer Zwischenfall an einer Universität in den USA: Auf dem Campus der Michigan State University eröffnete am Dienstag offenbar ein Mann das Feuer. Durch die Schüsse kamen mehrere Menschen ums Leben. Zunächst meldeten lokale Medien drei Todesopfer. Die Polizei twitterte in der Folge eine Update-Meldung, wonach fünf weitere Personen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Sie sollen teils lebensgefährliche Verletzungen davongetragen haben. Der Verdächtige ist tot.

USA: Schüsse an Michigan University – Täter richtete Waffe gegen sich selbst

Laut Angaben der Polizei hatte der Verdächtige die Waffe nach den Schüssen auf einige Personen gegen sich selbst gerichtet. Er soll zuvor auf dem Campus in East Lansing, welcher sich rund 145 Kilometer nordwestlich der Großstadt Detroit befindet, in einem Saal das Feuer eröffnet haben. Dieser soll sich in dem Gebäude Berkey Hall befinden. In der Folge schoss er auch in einem weiteren Gebäude um sich.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe daher nicht mehr. Angaben zu der Identität des Verdächtigen und einem möglichen Motiv wurden zunächst nicht gemacht.

Schüsse an der Michigan State University: Campus evakuiert

"Weglaufen, verstecken, kämpfen", hieß es zuvor in einer Warnmitteilung der Universität, welche unmittelbar nach den ersten Schüssen an die Studierenden und Angestellten herausgegeben wurde. Ihnen wurde geraten, sich von der Gefahr zu entfernen. Wenn das schwer möglich sei, sollten sie sich verschanzen. In dem Fall, das beides nicht umsetzbar sei, sollten sich die Studierenden und Angestellten verteidigen.

Mehrere Gebäude der Michigan State University wurden im Zuge des Vorfalls evakuiert. Der Campus wird von mehr als 50.000 Studierenden genutzt. Er erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 21 Quadratkilometern.

Die MSU hat einen guten Ruf. Sie gilt vor allem in der Forschung als renommiert, da sie unter anderem zwei Nobelpreisträger hervorgebracht hat.