Zwei Verletzte nach Zwischenfall an schwedischer Schule - Polizei gelingt Festnahme

Bei einem Vorfall an einer Schule im südschwedischen Malmö hat es mehrere Verletzte gegeben. Die Polizei hat mittlerweile eine Person festgenommen.

21.03.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Nach einer mutmaßlichen Gewalttat an einer Schule in der südschwedischen Stadt Malmö ist eine Person festgenommen worden. Zwei Menschen seien verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Polizei an schwedischer Schule in Malmö: Zwei Verletzte und eine Festnahme

Informationen über die Schwere der Verletzungen habe man nicht. Man habe die Situation unter Kontrolle. Was hinter dem Zwischenfall an dem Gymnasium im Zentrum von Malmö steckte, blieb zunächst weiter unklar. Die Polizei sprach von einer mutmaßlichen schweren Straftat. (Lesen Sie auch: Dreifachmord in Starnberg: Angeklagter macht überraschendes Geständnis)