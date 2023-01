Schwere Explosion in Rettungswache – Großeinsatz läuft

In Osterweddingen in Sachsen-Anhalt ist es in einer Rettungswache zu einer schweren Explosion gekommen. Das Gebäude brannte aus, Verletzte gab es keine.

12.01.2023 | Stand: 12:25 Uhr

In Sachsen-Anhalt ist es am Donnerstagmorgen zu einer schweren Explosion gekommen. Betroffen war eine Rettungswache in Osterweddingen im Kreis Börde, welche in der Folge komplett ausbrannte. Die Detonation setzte ungemeine Kräfte frei. Die Wände der Rettungswache wurden auseinandergerissen, auch das Dach flog davon. Nach ersten Informationen soll es trotz der immensen Explosion keine ernsthaft Verletzten geben. Ein Sanitäter trug wohl lediglich leichte Verletzungen davon.

Sachsen-Anhalt: Explosion in Rettungswache – Sauerstoffgerät flog mit Fahrzeug in die Luft

Die Bild berichtet, dass Sanitäter gerade ein Sauerstoffgerät an einem Einsatzfahrzeug warteten, als dieses explodierte und samt dem Fahrzeug in die Luft flog. Die Wache fing in der Folge Feuer. Ein Sprecher des Landkreises Börde bestätigte, dass ein Fahrzeug in der Rettungswache explodierte. "Es gab eine Funkenbildung, dadurch wurde die Explosion ausgelöst. Kurz darauf stand die Wache in Vollbrand", erklärte Jörg Methner, der Bürgermeister der Gemeinde.

Die Explosion löste einen Großeinsatz von Feuerwehrkräften und Rettungskräften aus der Region aus, die schnell vor Ort waren. Die eintreffenden Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen der Rettungswache allerdings nicht mehr verhindern. Ersten Schätzungen zur Folge beträgt der Schaden rund eine Million Euro. Die Rettungswache ist im Besitz eines privaten Rettungsdienstes. "Der Rettungswagen ist komplett ausgebrannt. Allein dort haben wir einen Schaden von etwa 300.000 Euro. Grund dafür ist die teure Technik, die nun komplett zerstört ist. Auch das Gebäude ist zerstört", sagte Bprgermeister Methner zu Bild.

Osterweddingen: Explosion in Rettungswache wohl nicht durch fahrlässiges Handeln entstanden

Ein fahrlässiges Handeln der Sanitäter ist derzeit nicht anzunehmen. "Nach ersten Ermittlungen war wohl ein technischer Defekt der Grund für die Explosion", sagte eine Polizeisprecherin zu Bild.

Nach zwei Stunden konnte der Brand gelöscht werden, der Großeinsatz mit rund 30 Einsatzkräften lief am Donnerstagmittag aber noch. Für den Verkehr wurde eine Umleitung eingerichtet. Notfälle werden in der Region nach der Explosion in der Rettungswache aus Magdeburg abgedeckt.

