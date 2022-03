Schwerer Schulbusunfall: Schwerverletzte in Klinik

In Trier kam es am Mittwochmorgen (30. März) zu einem schweren Schulbusunfall. Das Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum, es gibt mehrere Schwerverletzte.

30.03.2022 | Stand: 16:39 Uhr

Mehrere Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Schulbus am Mittwochmorgen (30. März). Wie die Polizei berichtet, ereignete sich das Unglück gegen 7:25 Uhr am Trierer Martinsufer. Eine große Zahl an Feuerwehr- und Rettungskräften sei ausgerückt.

An Bord des Fahrzeugs hätten sich neben dem Busfahrer 35 Kinder, Jugendliche und ein junger Erwachsener befunden. 14 von ihnen - darunter der Fahrer - wurden teilweise schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die übrigen 22 Kinder wurden in einer nahen Halle betreut und ärztlich untersucht, ehe die Eltern sie abholen können. Unter der Rufnummer 718-1817 hat die Stadt Trier ein Bürgertelefon eingerichtet, unter dem sich Betroffene nach ihren Kindern erkundigen können.

Schulbus prallt frontal gegen Baum

Der Unfall gibt den Ermittlern Rätsel auf. Der Schulbus kam demnach aus noch ungeklärter Ursache von der Kaiser-Wilhelm-Brücke kommend von der Fahrbahn ab. Daraufhin prallte er frontal gegen einen Baum in der Straßenmitte.

Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft mit der Rekonstruktuon des Unfallgeschehens beauftragt. Da das Martinsufer zunächst gesperrt war, wurden Autofahrer gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.