Schwerer Unfall auf dem Nürburgring - ein Toter, sieben Verletzte

Auf dem Nürburgring hat es am Montag einen Unfall mit mehreren Autos gegeben. Ein Mensch starb, sieben wurden verletzt.

05.10.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Bei einem Unfall auf dem Nürburgring ist ein Autofahrer ums Leben gekommen, sieben Menschen wurden zudem verletzt. Nach Angaben der Polizei starb der Autofahrer, als er am Montag auf ein stehendes Abschleppfahrzeug auffuhr. In den Wagen seien danach weitere Fahrzeuge gekracht. Es gebe zwei Schwerverletzte und fünf Leichtverletzte. Nach Angaben der Polizei Adenau ereignete sich der Unfall bei einer touristischen Fahrt auf der berühmten Rennstrecke in Rheinland-Pfalz.

Das Abschleppfahrzeug hatte auf der sogenannten Nordschleife eine Unfallstelle abgesichert, nachdem aus einem Wagen Betriebsmittel - also vermutlich Öl, Benzin oder Ähnliches - entwichen waren. Zehn nachfolgende Fahrzeuge mussten ausweichen oder verloren wegen der verschmierten Fahrbahn die Kontrolle.

Auto brennt nach Zusammenprall

Das Auto des noch an der Unfallstelle gestorbenen Fahrers sei nach dem Zusammenprall in Brand geraten, teilte die Polizei weiter mit. Das genaue Ausmaß des Geschehens sei noch nicht vollständig geklärt. Einsatzkräfte befänden sich noch an der Unfallstelle kurz vor dem Streckenabschnitt "Bergwerk", auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, hieß es am Abend.

Der Nürburgring in der Eifel wird sowohl von Profis als auch von Amateuren genutzt und an veranstaltungs- und testfreien Tagen für Touristenfahrten freigegeben.