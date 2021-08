Ein schweres Erdbeben hat den Süden des Karibikstaats Haitis am Samstagmorgen (Ortszeit) erschüttert.

14.08.2021 | Stand: 16:13 Uhr

Die US-Behörde USGS gab die Stärke mit 7,2 an. Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung heraus. Auch in der Dominikanischen Republik, die sich die Insel Hispaniola mit Haiti teilt, war das Beben zu spüren und versetzte die Bevölkerung in Panik, wie die dominikanische Zeitung "Diario Libre" am Samstag berichtete.

