Neun Menschen sterben bei schwerem Seilbahn-Unglück

Im Norden Italiens starben am Pfingstsonntag mehrere Menschen bei einem Seilbahn-Unglück. Eine Kabine mit mindestens elf Insassen stürzte ab.

23.05.2021 | Stand: 14:57 Uhr

Nach Berichten der Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos starben bei dem Unglück neun Menschen. Zwei Menschen wurden demnach schwer verletzt. Die Gondel stürzte am Ufer des Lago Maggiore - genauer: im Urlaubsort Stresa ab.

Ein Foto der Feuerwehr zeigte die abgestürzte Kabine in einem Waldstück. Laut Bergrettung waren zwei Hubschrauber im Einsatz. Den Agenturberichten zufolge sollen zwei Kinder in kritischem Zustand in eine Turiner Klinik geflogen worden sein.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: proseguono le operazioni di soccorso. Purtroppo si registrano diverse vittime e feriti gravi. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Wie tagesschau.de berichtet, befördere die Seilbahn vor allem Touristen aus dem Ort Stresa auf den Monte Morratone. Offenbar war die Seilbahn erst vor fünf Jahren saniert worden.

Zur Ursache des Unglücks gibt es noch keine Informationen.

