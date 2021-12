Sein Ziel waren Bauteile von Autos: Polizei schnappt Seriendieb in Friedrichshafen

Ein 47-Jähriger soll bei mehreren Diebstählen einen Gesamtschaden von mehr als 100.000 Euro verursacht haben. Ein Zeuge erwischte ihn auf frischer tat.

10.12.2021 | Stand: 14:32 Uhr

Ein Zeuge hat einen Seriendieb in Friedrichshafen am Bodensee auf frischer Tat ertappt. Er beobachtete den 47-Jährigen Ende Oktober dabei, wie er sich unter einem Auto liegend an der Stoßstange zu schaffen machte. Der Dieb konnte zwar zunächst fliehen, eine Streife der Polizei nahm ihn jedoch am Folgetag bei einer Routinekontrolle fest. Das teilte die Pressestelle der Polizei nun mit.

Elektronik aus Autos gestohlen: Mehr als 100.000 Euro Schaden

Die Ermittlungen ergaben nun, dass der 47-Jährige in Friedrichshafen an etwa 45 Autos Außenspiegel, Stoßstangen und Embleme abmontiert und die dahinter verbaute Elektronik entwendet haben soll. Die Polizei schätzt, dass dabei mehr als 100.000 Euro Schaden entstanden ist. (Lesen Sie dazu auch: Camping-Tourist aus NRW wird zum Seriendieb in Füssen)

Der 47-Jährige selbst sitzt seit dem Tag seiner Festnahme in Untersuchsungshaft.