Wann kommt "Sissi" an Weihnachten 2022 im Fernsehen?

Sie gehören einfach zu Weihnachten: die "Sissi"-Filme. Unsere Übersicht, wo man die Trilogie Weihnachten 2022 im TV und bei Streaming-Diensten sehen kann.

05.12.2022 | Stand: 11:59 Uhr

"Sissi!" - "Franz!" - Diese emotionalen Ausrufe gehören für viele zu Weihnachten wie Plätzchen und der Christbaum. Die Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm in den Hauptrollen gehört zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen. Auch 2022 werden die drei "Sissi"-Filme wieder im deutschen Fernsehen gezeigt. Das sind die Termine im Free-TV:

Hier läuft "Sissi" 2022 in der ARD

"Sissi": Sonntag, 25.12.2022, 15.45 Uhr

Sonntag, 25.12.2022, 15.45 Uhr „Sissi – Die junge Kaiserin“: Sonntag, 25.12.2022, 17.30 Uhr

Sonntag, 25.12.2022, 17.30 Uhr „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“: Montag, 26.12.2022, um 17.30 Uhr

Wann läuft "Sissi" auf Sky?

Kunden des Bezahldienstes Sky können sich auch noch weitere Termine vormerken:

„Sissi“

Sonntag, 11.12.2022, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Classics

Samstag, 17.12.2022, 8.05 Uhr auf Sky Cinema Family

Sonntag, 18.12.2022, 18.30 Uhr auf Sky Cinema Classics

Samstag, 24.12.2022, 16.40 Uhr auf Sky Cinema Classics

„Sissi – Die junge Kaiserin“

Sonntag, 11.12.2022, 22.05 Uhr auf Sky Cinema Classics

Samstag, 17.12.2022, 9.50 Uhr auf Sky Cinema Family

Sonntag, 18.12.2022, 20.20 Uhr auf Sky Cinema Classics

Samstag, 24.12.2022, 18.25 Uhr auf Sky Cinema Classics

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Samstag, 17.12.2022, 11.40 Uhr auf Sky Cinema Family

Sonntag, 18.12.2022, 22.10 Uhr auf Sky Cinema Classics

Samstag, 24.12.2022, 20.15 Uhr auf Sky Cinema Classics

Gibt es die "Sissi"-Filme auf Netflix?

Auch der Streaming-Dienst Netflix hat alle drei Filme zur Weihnachtszeit im Angebot. Wer diese bereits auswendig kennt, kann sich die Netflix-Produktion "Die Kaiserin" ansehen, die weniger romantisch ist und in Teilen auch historische Unschärfen aufweist. (Wer sich auf Netflix und Amazon Prime noch weitere Weihnachtsfilme ansehen möchte, findet hier Tipps.)

Kuriose Fakten über die "Sissi"-Filme

In allen drei Filmen spielte Romy Schneider die Hauptrolle - eine Rolle, die sie berühmt machte, die die Schauspielerin aber gehasst hat. Auch zeigen die Filme zwar viel Romantik und schöne Bilder - die Wirklichkeit sah aber anders aus: Die Ehe zwischen Elisabeth und Franz-Josef war keineswegs glücklich - dies wird nur im dritten Film kurz angedeutet. Auch die Tochter Sophie, die im Film gezeigt wird, starb bereits mit zwei Jahren. Zudem unterschrieb die echte Kaiserin ihre Briefe mit "Sisi" oder "Lisi" - die Schreibweise "Sissi" hat sich erst nach den Filmen etabliert.

Auch das im Film gezeigte Schloss ist nicht das reale Schloss Possenhofen am Starnberger See, in dem Kaiserin Elisabeth aufwuchs. Richtig ist aber zumindest die Mutter-Tochter-Beziehung: Magda Schneider, die Herzogin Ludovika und damit Sissis Mutter spielt, war tatsächlich Romy Schneiders Mutter.