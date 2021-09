"Sex and the City"- Schauspieler Willie Garson gestorben

Der US-Schauspieler Willie Garson - bekannt als Stanford aus "Sex and the City" - ist tot. Von der Erfolgsserie soll es bald ein "Reboot" geben.

Garson starb am Dienstag im Alter von 57 Jahren, wie zahlreiche US-Medien unter Berufung auf den US-Sender HBO sowie Garsons Familie berichteten.

Garson war vielen am besten aus der Serie "Sex and the City" als Carries bester Freund Stanford bekannt. Der 1964 in New Jersey geborene Schauspieler hatte seinen Durchbruch in Hollywood mit Gastauftritten in US-Sitcoms wie "Cheers" und "Familienbande". Zuletzt stand er vor der Kamera für die "Sex and the City"-Neuauflage. Zahlreiche Stars, darunter Cynthia Nixon und Kim Cattrall, nahmen in den Sozialen Medien Abschied von Garson.

Cynthia Nixon, die in der Serie die Anwältin Miranda verkörpert, schrieb: "Ich bin so unendlich traurig, dass wir Willie Garson verloren haben. Wir haben ihn alle geliebt und es geliebt, mit ihm zu arbeiten. Er war unendlich witzig - vor und hinter der Kamera."

Das ist bisher zum "SATC"-Reboot bekannt

Dass es eine Neuauflage der Erfolgsserie "Sex and the City" geben wird, ist seit Anfang des Jahres bekannt. Noch weiß man allerdings nicht, wann das Reboot ausgestrahlt wird und wo man es sehen kann. Die Neuauflage trägt den Titel "And Just Like That...", eine Phrase, die Hauptdarstellerin Carrie Bradshaw in der Serie in ihrer Kolumne mit dem gleichnamigen Titel oft verwendet. (Lesen Sie auch: Details zum kommenden "Friends"-Special)

Willie Garson wird noch in der neuen Verfilmung zu sehen sein, das bezeugen Fotos vom Filmset. Allerdings kehren nicht alle der ehemaligen Darstellerinnen auf den Bildschirm zurück: Kim Catrall alias Samantha Jones ist nicht Teil der Neuauflage. Gerüchten zufolge soll sich Catrall mit Kollegin und Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker verworfen haben.

Während der Emmy-Awards am Sonntagabend wurde ein erster Teaser von "And Just Like That..." gezeigt. Alle Fotos und die wichtigsten Gewinnerinnen der Emmy-Verleihung finden Sie in unserer Bildergalerie.