Sie dachte, ihr Vater wolle "Indianer spielen" – dann tötete er sie

Die Staatsanwaltschaft Ulm vermeldet neue Erkenntnisse zum gewaltsamen Tod einer Siebenjährigen in Wiblingen. Der Beschuldigte soll psychisch krank sein.

29.07.2023 | Stand: 15:33 Uhr

Das siebenjährige Mädchen soll davon ausgegangen sein, dass ihr Vater mit ihr "Indianer spielen" wollte. Der Mann habe dem Kind die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden und es dann mit einem Messer tödlich am Hals verletzt. Das berichtet Michael Bischofberger von der StaatsanwaltschaftUlm. Die Behörde will erreichen, dass der 40 Jahre alte mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht wird, er soll schon zum Zeitpunkt des tödlichen Angriffs an einer schizophrenen Psychose gelitten haben. Dass der 40-Jährige der Vaters des Kindes ist, gilt als Überraschung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.