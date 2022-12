Mit diesen fünf nachhaltigen Alternativen kommt an Silvester auch ohne Böller Stimmung auf

An Silvester 2022 müssen sich nicht unbedingt böllern. Es gibt auch Alternativen zu Feuerwerk, die leiser und umweltfreundlicher sind. Hier stellen wir sie vor.

19.12.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Wie auch in den letzten Jahren wird 2022 wieder über ein Böllerverbot an Silvester diskutiert. In der Ostallgäuer Gemeinde Görisried soll es dieses Jahr zum Jahreswechsel eine Lasershow mit einem großen gemeinsamen Feuerwerk statt vieler kleiner Feuerwerke geben. Es muss zuhause auch nicht immer geböllert werden. Wir stellen hier fünf Tipps vor, die leiser und umweltfreundlicher sind, aber genauso viel Spaß machen können.

Keine Lust zum Basteln? Keine Sorge: Dann sind Tipp 4 und 5 das Richtige.

Silvester 2022 ohne Feuerwerk: Konfetti-Kanone als Böller-Ersatz

Wenn es an Silvester nicht ordentlich kracht, dann ist es kein richtiges Silvester? Wer mit viel Farbe und einem kleinen Knall ins neue Jahr starten will, für den ist die Konfetti-Kanone genau das Richtige. Diese ist leicht und schnell selbst gebaut und wird gewiss nicht nur bei Kindern für viel Spaß sorgen.

Das wird für die Konfetti-Kanone benötigt:

Schere

Klebeband

Konfetti (kann man aus buntem Zeitungs- oder Geschenkpapier selber herstellen)

leere Klopapierrolle, dicke Papprolle oder Dose

Luftballon

So funktioniert's mit dem Basteln:

Obere Seite des Luftballons abschneiden.

Luftballon über eines der Enden der Klopapierrolle stülpen und mit Klebeband dafür sorgen, dass er fest sitzt.

In die offene Seite der Rolle Konfetti einfüllen, sodass es sich unten im Ballon sammelt.

Konfetti-Kanone durch das Ziehen am Luftballon in Gang bringen.

Fackel zum Selbermachen: Harz als natürliche und nachhaltige Alternative zu Feuerwerk

Kiefernzapfen sind die Basis für eine besonders nachhaltige und schöne Bastelidee, um in Silvesterstimmung zu kommen. Bild: Jens Büttner, dpa (Symbolbild)

Feuerwerkskörper sind nicht nur laut, sondern hinterlassen nach dem Abbrennen auch jede Menge Müll. Silvester lässt sich dank Harzfackeln nachhaltiger und tierfreundlicher gestalten. Ein weiterer Vorteil: Auch diese Alternative geht schnell und unkompliziert von der Hand. (Lesen Sie auch: Soll die Knallerei an Silvester und Neujahr verboten werden?)

Das wird für Harzfackeln benötigt:

Kiefernzapfen

getrocknetes Baumharz (kann man selber sammeln)

Hammer

Nägel

Taschenmesser

gerader Ast oder Holzstab

Schraubglas-Deckel

So funktioniert's mit dem Basteln:

Ast auf Armlänge zuschneiden.

Stecken an einem Ende spitz zuschnitzen.

Deckel mithilfe der Nägel am flachen Ende des Astes befestigen. Dabei sollte eine kleine Schale entstehen.

Stab im Freien in den Boden stecken und die Harzstückchen zwischen die Zapfenblätter klemmen.

Zum Schluss nur noch den Zapfen auf den Stab stellen und anzünden.

Schwedenfeuer: Die Baumfackel fürs gesellige Zusammensein

Den Jahreswechsel im kalten Freien zu genießen, fällt nicht immer leicht. Wie wäre es dann mit einem selbst gebauten Schwedenfeuer, auch Baumfackel oder Schwedenfackel genannt? Denn richtig gemütlich und schön wird das Beieinandersein mit anderen vor allem am warmen Feuer.

Das wird für das Schwedenfeuer benötigt:

dicker, gerader Stamm oder Ast

Kettensäge

Anzünder (zum Beispiel selbst gemacht mit Kerzenwachs und Holzwolle oder gekaufte Grill- oder Ofen-Anzünder)

So funktioniert's mit dem Basteln:

Abstehende Aststümpfe abtrennen.

Senkrechte Schnitte in den Stamm sägen: Bei einem Durchmesser bis circa 20 Zentimeter senkrecht vierteln bis etwa zehn Zentimeter über dem Boden. Bei einem Durchmesser bis 30 Zentimeter mit drei Schnitten senkrecht sechsteln bis etwa 15 Zentimeter über dem Boden. Bei noch dickeren Ästen und Stämmen empfehlen sich mehrere Schnitte in Form eines Doppel- oder Dreifachkreuzes.

Anzünder in den Schnittpunkten der Sägeschnitte möglichst einige Zentimeter tief platzieren.

Fackel auf feuerfestem Boden abstellen und befestigen.

Wichtiger Hinweis: Für die Anleitung und vor allem für die genauen Sicherheitshinweise empfehlen wir die weitere Recherche im Internet.

LED-Taschenlampen mit Aufsatz: Halten deutlich länger als Wunderkerzen

Nicht nur für kleine Silvester-Fans ein Spaß: Eine Frau hat mit einer Taschenlampe und Feuer unter einer Brücke die Jahreszahl 2021 gezeichnet (Langzeitaufnahme). Bild: Paul Zinken, dpa (Archiv)

Wunderkerzen an Silvester sind eigentlich ein absolutes Muss. Nur leider halten sie nicht allzu lange. Wer seinen Kindern einen deutlich längeren Spaß verschaffen möchte, kann sich im Internet nach LED-Taschenlampen und deren verschiedenen Aufsätzen umschauen. Die gibt es in allerlei Farben und mit verschiedenen Bildern. Damit lassen sich wunderbar bunte Effekte erzeugen. Tipp: Bei manchen Taschenlampen gibt es einen Stroboskop-Modus. Ist dieser aktiviert, wird die mobile Lichtquelle erst recht zum wortwörtlichen Highlight.

Wenn es so richtig scheppern soll: Ran an die Töpfe

Topf schlagen an Silvester: Für diesen Tipp braucht man weder Geld noch handwerkliches Geschick. Bild: ailen diaz, dpa (Symbolbild)

Für unseren letzten Tipp muss man weder basteln, recherchieren oder Geld ausgeben: Einfach nur alle Töpfe aus dem Haushalt zusammensuchen und mit einem Holzlöffel bewaffnet vor die Haustür treten und das neue Jahr lautstark begrüßen.

Übrigens: Der Brauch, an Silvester Lärm zu erzeugen, kommt daher, weil man damit einst böse Geister vertreiben wollte. Heute werden dadurch eher Nachbarn und Haustiere in Panik versetzt. Deswegen vor allem bei diesem Tipp unsere Bitte: Immer Rücksicht auf andere nehmen.

Viel Spaß beim Nachmachen und einen guten Start ins neue Jahr wünscht allgaeuer-zeitung.de!