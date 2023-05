In einer Schule in Singen bei Konstanz ist es offenbar zu einem Reizgasunfall gekommen. Mindestens 70 Menschen wurden verletzt - die Schule evakuiert.

03.05.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Bei einem mutmaßlichen Reizgasunfall an einer Schule in Singen nahe Konstanz sind mindestens 70 Menschen verletzt worden. Die Schule sei am Mittwochmorgen evakuiert und das Gebiet großräumig abgesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Schüler und Lehrer an Schule in Singen bei Konstanz verletzt

Unter den Verletzten sind den Angaben nach Schüler und Lehrkräfte. Sie wurden vermutlich nur leicht verletzt. Was genau geschah, war zunächst nicht bekannt.

