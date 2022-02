Skandale und Covid: Stürmische Zeiten im Hause Windsor

Ein Drama nach dem anderen erschüttert das britische Königshaus. Nun wird auch noch ein Befürchtung wahr: Die 95 Jahre alte Queen ist an Covid-19 erkrankt.

Affäre über Affäre und nun auch noch eine Corona-Infektion der Queen. Im Jahr des 70. Thronjubiläums der britischen Königin Elizabeth II. bleibt den Royals nichts erspart.

Die vergangene Woche hatte es in sich: Erst schloss Prinz Andrew einen wohl millionenschweren Vergleich mit Klägerin Virginia Giuffre in der Missbrauchsaffäre um seinen früheren Freund Jeffrey Epstein, dann kündigte die Polizei Ermittlungen im Umfeld von Thronfolger Prinz Charles an und Enkelsohn Prinz Harry zog im Streit um Polizeischutz gegen die Regierung vor Gericht. Die Woche endete mit der Mitteilung des Palasts, dass die Queen Covid-19 erkrankt sei.

Die Queen arbeitet von zu Hause aus

Die Queen habe nur milde Symptome und gehe weiterhin leichten Arbeiten nach, beschwichtigte der Palast, doch das Land hält trotzdem den Atem an. Die dreifache Impfung gegen das Coronavirus schürt die Hoffnung, dass die Monarchin bald wieder bei Kräften ist. Medien spekulierten, sie werde mit antiviralen Medikamenten behandelt, um die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs zu mildern.

Den Genesungswünschen von Premierminister Boris Johnson schlossen sich Würdenträger und Politiker aus der ganzen Welt an: Indiens Regierungschef Narendra Modi und der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, versprachen, für die britische Königin zu beten. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Ihnen", ließ auch der israelische Premier Naftali Bennett auf Twitter wissen. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau wünschte im Namen von "Millionen von Kanadiern" eine schnelle und vollständige Genesung.

Das Thema bestimmte am Montag auch die Schlagzeilen der Zeitungen in Großbritannien. Viele lobten die Entscheidung der Königin, trotz Infektion weiter ihren Pflichten nachzugehen. "Queen keeps calm and carries on", titelte beispielsweise die "Metro". Spott handelte sich das Boulevardblatt "The Sun" ein mit der Schlagzeile "HRH to WFH", stark verkürzt für "Ihre Königliche Hoheit (Her Royal Highness) wird von zu Hause arbeiten (work from home)". Was die Blattmacher nicht bedacht hatten: Die Queen wird nicht als "Königliche Hoheit" sondern als "Ihre Majestät" (abgekürzt HM) bezeichnet.

Bilderstrecke

Queen Elizabeth II. - Leben und Wirken der britischen Königin

Geboren in London: Prinz Albert (der spätere König George VI.) und seine Frau Elizabeth halten ihre neugeborene Tochter Elizabeth Alexandra Mary im Arm, die am 21. April 1926 zur Welt kam. Familie war schon immer wichtig: Die kleine Prinzessin Elizabeth verbringt mit ihren Eltern (Prinz Albert, Herzog von York und Herzogin Elizabeth) sowie ihrer Schwester Margaret den Sommerurlaub im Juni 1936 in der Royal Lodge in Windsor. Mit von der Partie sind die drei Familienhunde. Elizabeths Mutter "Queen Mum" fand, dass eine Kindheit voller glücklicher Erinnerungen sein sollte. Es war Liebe auf den ersten Blick: Als 13-Jährige traf Elizabeth zum ersten Mal im Jahr 1939 auf Philip - damals war der 19-Jährige noch Marine-Kadett. Biografen sagen, dass die Queen Philip schon immer als "den Einen" bezeichnete. Prinzessin Elizabeth und Leutnant Philip Mountbatten von der Royal Navy gaben sich am 20. November 1947 in der Westminster Abbey in London vor 2000 Gästen das Jawort. Das erste Kind kommt zur Welt: Prinzessin Elizabeth mit ihrem acht Monate alten Sohn Prinz Charles, aufgenommen im Juli 1949 im Garten ihres Landhauses in Windlesham Moor in der englischen Grafschaft Surrey. Der heutige Thronfolger Charles wurde am 14. November 1948 in London geboren. Nach dem Tod ihres Vaters bestieg Elizabeth II. am 6. Februar 1952 den Thron. Zur Königin gekrönt wird sie am 2. Juni 1953. Damit ist sie Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie in Personalunion von 15 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten. Und sie ist Oberhaupt des 53 Staaten umfassenden Commonwealth of Nations. Der Unfalltod von Lady Di stürzte die britische Monarchie in eine schwere Krise: Die Queen geht am 5. September 1997 vor dem Buckingham Palast zusammen mit ihrem Mann Prinz Philip an einem Meer von Blumen vorbei, die die Menschen dort nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana am 31. August 1997 abgelegt haben. Seit 60 Jahren auf dem Thron: 2012 feierte die Queen ihr diamantenes Thronjubiläum. Die Briten feierten dieses Jubiläum ausgiebig. Das britische Königshaus vereint. Der britische Thronfolger Prinz Charles (links), seine zweite Frau Herzogin Camilla, die britische Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, ihr Ehemann Prinz Harry, Prinz William und seine Frau Herzogin Kate stehen auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe am 10. Juli 2018 zu beobachten. Anfang des Jahres 2020 geben Meghan und Harry ihren Rückzug von den königlichen Pflichten bekannt ("Megxit" ). Seit 1. April 2020 sind sie offiziell Privatpersonen und leben in Kalifornien. Das und ein Enthüllungsinterview mit US-Moderatorin Oprah Winfrey Anfang März 2021, in dem die beiden der royalen Familie mangelnde Unterstützung und rassistische Gedankenspiele vorgeworfen haben, trifft die Queen und die britische Krone hart. Tiere spielen im Leben der Queen schon immer eine große Rolle: Die Königin ist bekennender Pferde-Fan. Selbst im hohen Alter geht sie noch gern reiten. Die Queen und ihr Mann Prinz Philip waren 73 Jahre lang verheiratet. Am 9. April 2021 verstarb Philipp im Alter von 99 Jahren - kurz vor dem 95. Geburtstag der Queen am 21. April. Wie geht es der Queen? Zuletzt wuchs die Sorge um die Gesundheit der Königin. Mitte Oktober zeigte sich Elizabeth II. bei zwei Terminen mit Gehstock. Auch einen Besuch in Nordirland musste die 95-Jährige aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und nun folgte ein Krankenhausaufenthalt. Bild: Victoria Jones, dpa Corona, Familienzwist und der Tod ihres Mannes Philip nach über 70 Jahren Ehe - die Queen wurde in der jüngsten Vergangenheit mit großen Herausforderungen konfrontiert. Zuletzt wuchs die Sorge um die Gesundheit von Elizabeth II.. Ihr Leben in Bildern. Bild: Victoria Jones, dpa

Das Jubeljahr fängt trübe an

2022 sollte eigentlich das Jahr werden, in dem sich die Windsors nach schweren Zeiten ausgiebig feiern lassen wollten. Doch inzwischen wird längst von einem zweiten "annus horribilis", einem Schreckensjahr, gesprochen, wie die Queen selbst einmal das Jahr 1992 bezeichnet hatte, als die Ehen von drei ihrer vier Kinder zerbrachen und große Teile von Schloss Windsor einem verheerenden Feuer zum Opfer fielen.

Die dramatische Kaskade begann am Dienstag, als ein Gericht in New York eine Erklärung herausgab, die es in sich hat: "Virginia Giuffre und Prinz Andrew haben eine außergerichtliche Einigung erzielt", heißt es darin. Der geschlossene Vergleich, der den 62-Jährigen Berichten zufolge bis zu zwölf Millionen Pfund kosten soll, ist der vorläufige Endpunkt in Andrews Missbrauchsskandal. Ein rufschädigender öffentlicher Prozess gegen Giuffre, die ihm mehrfachen sexuellen Missbrauch vorwarf, ist damit abgewendet. Doch britische Medien werteten die Zahlung als Schuldeingeständnis. Das Boulevardblatt "Daily Mail" bezeichnete den kostspieligen Vergleich als "endgültige Demütigung" für Andrew. Sein Image und seine Chancen auf eine Rückkehr ins öffentliche Leben als Royal sind dahin.

Kaum war die Tinte der verdammenden Schlagzeilen getrocknet, kündigte die Londoner Polizei an, im Umfeld der Royals zu ermitteln. Im Zentrum der Affäre steht ein ehemals enger Mitarbeiter von Thronfolger Prinz Charles (73), der als Geschäftsführer von dessen wohltätiger Stiftung The Prince's Foundation einem saudischen Geschäftsmann im Gegenzug für Spenden einen Ritterschlag und den britischen Pass in Aussicht gestellt haben soll. Der Palast beeilte sich, jegliche Kenntnis Charles' von dem angeblichen Vorgang zu dementieren. Unangenehme Reporterfragen an den Thronfolger blieben vorerst aus, denn Sturmtief "Eunice" zwang Charles, eine geplante Reise nach Wales abzusagen.

Prinz Harry sorgt sich um seine Sicherheit

Stattdessen sorgte am Freitag auch noch Prinz Harry aus der Ferne für Schlagzeilen. Weil er um die Sicherheit seiner Familie bei Besuchen in Großbritannien fürchtet, will der mittlerweile in Kalifornien lebende 37-Jährige weiterhin britischen Polizeischutz haben, wenn er auf Heimatbesuch ist. Er bot sogar an, selbst dafür zu bezahlen. Harry bekam jedoch eine Abfuhr, weshalb er sich nun vor Gericht mit der britischen Regierung anlegt. Ein Anwalt des Innenministeriums warf dem Royal in einer schriftlichen Stellungnahme mangelnden Respekt vor und bezeichnete sein Zahlungsangebot als "irrelevant". Ob das Verfahren eine Wiederannäherung von Harry und seiner Frau Meghan mit der Royal Family einfacher macht, ist fraglich.

Bleibt also noch die Queen. Nicht nur ist sie in Umfragen noch immer das mit Abstand beliebteste Mitglied der Königsfamilie, 2022 soll auch ihr Ehrenjahr werden: Seit 70 Jahren sitzt die 95-Jährige mittlerweile auf dem Thron, außerdem hat ihr Königreich nach Brexit, langen Lockdowns und Regierungskrise eine Party bitter nötig. Paraden, ein Konzert mit großen Stars vor dem Palast, eine spätere Sperrstunde in den Pubs und ein extra Feiertag sollen die Briten vereinen und die einzigartige Regentschaft der Queen würdigen. Geplant ist das Spektakel für Anfang Juni - also noch lange genug hin, um gesund zu werden.

