270 Touristen wegen Gondel-Panne in der Schweiz per Helikopter geborgen

Im Skigebiet Glacier 3000 in Schweiz gibt es ein Problem mit der Gondel. Rund 270 Touristen müssten mit dem Helikopter gerettet werden.

20.07.2023 | Stand: 21:53 Uhr

In einem Schweizer Gletscher-Skigebiet sind nach der Panne einer Gondelbahn am Donnerstag rund 270 Touristen per Helikopter zur Mittelstation geflogen worden. Eine Gondel im Skigebiet Glacier 3000 in Les Diablerets habe ein Stromproblem gehabt, teilte der Chef des Skigebiets auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-sda mit.

Die Gondel sei mit dem Notmotor in eine Station gezogen worden. Als sich abgezeichnet habe, dass sich die Panne nicht so rasch würde beheben lassen, habe man sich für eine Evakuierung per Helikopter entschieden. Dazu seien zwei Hubschrauber im Einsatz gewesen, die insgesamt 54 Mal gependelt seien, hieß es.

