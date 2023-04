Ein 54-Jähriger ist in der Schweiz tödlich verunglückt, nachdem er mit einer Pistenraupe im Skigebiet Hasliberg 200 Meter in die Tiefe stürzte.

18.04.2023 | Stand: 17:38 Uhr

Ein 54-Jähriger ist in der Schweiz mit einer Pistenraupe 200 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Arbeitsunfall ereignete sich nach Polizeiangaben von Dienstag am Montagnachmittag.

Mann stürzt in der Schweiz mit Pistenfahrzeug in die Tiefe und stirbt

Warum das Pistenfahrzeug abstürzte, war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen aufgenommen. Das Skigebiet liegt im Berner Oberland zwischen 600 und 2500 Metern Höhe, knapp 140 Kilometer südlich von Basel.

