So kam das Top-Restaurant Schwarzwaldstube nach dem Großbrand zurück

Die Schwarzwaldstube ist weltweit ein Symbol für Spitzenküche. Dann brennt alles nieder. Zwei Jahre später ist geschafft, was kaum jemand für möglich hielt.

Von Ulrike Bäuerlein

03.05.2022 | Stand: 08:45 Uhr

An der Zukunft kann man schon mal vorbeilaufen. Sie zeigt sich schlicht, modern, zurückgenommen. Ihren edlen Kern gibt sie erst auf den zweiten Blick preis. Eben so ganz anders als gegenüber der mächtige, optisch schon etwas in die Jahre gekommene Hotelbau der Traube Tonbach, der in traditioneller Schwarzwaldoptik mit breiter Auffahrt übermächtig am Ende des schmalen Tonbachtals thront. Viele Hotelgäste bekamen vom Inferno, das sich in der Nacht vom 5. Januar 2020 abspielte, gar nichts mit. Aber am nächsten Morgen ragte dort, wo zuvor das Stammhaus der Traube Tonbach aus dem Jahr 1789 gestanden und Feinschmecker aus aller Welt angelockt hatte, nur noch ein bizarr verkohltes Gerippe aus einem schwarzen Loch im Hang heraus.

