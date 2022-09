So reagieren Sie richtig auf die Nosferatu-Spinne

Die Nosferatu-Spinne aus dem Mittelmeerraum versetzt Deutschland in Angst und Schrecken. Trotz ihres Vampirnamens muss man sich nicht vor ihr fürchten.

Von Quirin Hönig

10.09.2022 | Stand: 13:58 Uhr

Sie ist gelbbraun, haarig und etwa so groß wie eine Handfläche. Die Nosferatu-Spinne, mit zoologischem Namen Zoropsis spinimana wird immer öfter in Deutschland gesichtet. Bei Google schnellten die Suchanfragen nach dem Tier Ende August steil nach oben, auf Twitter berichten Leute von Funden der Spinne in der eigenen Wohnung und teilen Bilder – sehr zum Grauen der Menschen, die vor den achtbeinigen Tieren Angst haben. Obwohl die Spinne nach einem der bekanntesten Vampire der Filmgeschichte benannt wurde, giftig ist und ihr Biss Schmerzen verursacht ist, ist das eingewanderte Tier weitgehend ungefährlich.

