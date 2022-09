Wie gut wird die neue Tatort-Folge nach der Sommerpause?

Zurück aus der Sommerpause: Am Sonntag lief der neue Tatort "Das Verhör" aus Ludwigshafen. Lohnte sich der Film? Handlung, Schnellcheck und Kritik.

04.09.2022 | Stand: 23:04 Uhr

Der Tatort ist zurück aus der Sommerpause. Am Sonntag, 4. September, lief um 20.15 Uhr die neue Folge "Das Verhör" aus Ludwigshafen. Lohnte sich das Einschalten beim neuen Tatort mit den Ermittlerinnen Odenthal und Stern - der auch in der Mediathek zu sehen ist? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung und Schnellcheck: Worum ging es im Tatort "Das Verhör"?

Ein Unbekannter tötet die Investmentbankerin Ann-Kathrin Werfel brutal. Der erste Verdacht der Ermittlerinnen Lena Odenthal und Johanna Stern fällt auf ihren Ex-Ehemann Patrick Werfel, dem sie häusliche Gewalt vorgeworfen hatte. Dieser präsentiert den Kommissarinnen allerdings ein gut bezeugtes Alibi.

Indizien vom Fundort der Leiche führen die Kommissarinnen zu Hajo Kessler, der Soldat bei der Bundeswehr ist. Kessler gibt an, Ann-Kathrin Werfel nicht gekannt zu haben, sein Wagen wurde jedoch in der Nähe des Fundorts gesehen. In der Befragung gibt er sich korrekt, geradezu charmant. Aber er neigt zu Ausrastern - und die scheinen damit zu tun zu haben, dass es Frauen sind, die ihn befragen.

Die Indizienlage ist dünn. Doch Kommissarin Lena Odenthal ist überzeugt, dass in Hajo Kessler genau der tiefsitzende Frauenhass brodelt, der zu dem Mord an Werfel geführt hat.

Regisseurin Esther Wenger zeigt nach einem Buch von Stefan Dähnert, wie Gewalt gegen Frauen entstehen und wohin sie führen kann. Die Opferschutzorganisation Weißer Ring fordert immer wieder dazu auf, stärker gegen Femizide vorzugehen.

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Das Verhör"

Lena Odenthal: Ulrike Folkerts

Johanna Stern: Lisa Bitter

Hauptmann Kessler: Götz Otto

Oberstleutnant Angelika: Limbach Katrin Röver

Patrick Werfel: Jonathan Müller

Anwalt Baki Kaya: Emre Aksizoglu

Oberstaatsanwalt Marquardt: Max Tidof

Edith Keller: Annalena Schmidt

Peter Becker: Peter Espeloer

Astrid Deckert: Christine Wilhelmi

Hauptfeldwebel Böwe: Marco Reimers

Antje Lukas: Lisa Wildmann

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Das Verhör"?

Wie war der neue Tatort "Das Verhör" aus Ludwigshafen? Hier die Presseschau:

"Ulrike Folkerts war in ihrer langen „Tatort“-Geschichte immer dann am besten, wenn sich Odenthal mit charismatischen Gegenspielern auseinandersetzen musste; und Götz Otto ist nicht nur wegen seiner Körpergröße eine ausgezeichnete Besetzung für den Antagonisten. Der besondere Reiz des Kräftemessens liegt in der Rollenverteilung." Kino.de

"Der Schlagabtausch zwischen Otto und Folkerts gehört zu den Stärken dieses Krimis. Einige Szenen allerdings strapazieren arg die Grenzen der Plausibilität. Zudem geht die Deutlichkeit des Themas Femizid diesmal auf Kosten der Zwischentöne, für die kaum Raum bleibt." Deutsche Presse-Agentur

"Im Psychoduell mit dem umwerfend aufspielenden Götz Otto muss Ulrike Folkerts als dienstälteste und bei Weitem toughste Reihenermittlerin Federn lassen. In der dichten, psychologisch fein austarierten Story von „Tatort“-Routinier Stefan Dähnert geht es weniger um das Wer, sondern ums Warum — Erinnerungen an den viel gepriesenen Fall „Bis Mitternacht“ der „Polizeiruf 110“-Kollegin Verena Altenberger werden wach." TV Today

"Der erste "Tatort" der Saison vernuschelt routiniert sein tolles Thema, hat aber mit Götz Otto immerhin einen souveränen Schurken." Süddeutsche

"Verhörkrimi mit Fahneneid-Sound: Die Spannung versandet am Ende in einem steifen Bundeswehrbekenntnis." Spiegel

"Die Klasse dieses "Tatorts" liegt auch darin, dass er sich in den allzu zeitgemäßen Fußangeln nicht verheddert, sondern zum einen die Suspense - es geht doch nichts über einen guten, alten Countdown - aus den Augen verliert, sich zum anderen traut, seinem Personal ordentlich Zündstoff ins Drehbuch zu schreiben. Bisswunden und Benzinkanister, Schimpftiraden und Scharmützel, Odenthal eine Nanosekunde vorm Blankziehen, während die Kollegen Stern und Becker eine Leiche vermöbeln (!), um ein Geständnis zu erzwingen - das dampft nur so vor dramaturgischer Chuzpe." n-tv

Tatort am Sonntag in der Wiederholung und Mediathek

Der neue Tatort "Das Verhör" lief am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD. Weitere Wiederholungen sind am Sonntag um 21.45 Uhr, am Montag, 5. September, um 3.50 Uhr und am Dienstag, 6. September, um 0.25 Uhr im Ersten zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Tatort-Folge drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar. (mit dpa)