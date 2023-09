Kandidaten sind entsetzt - "Menschliche Vollkatastrophe"

Walentina offenbart im "Sommerhaus der Stars", dass sie Can seine Follower auf Instagram nicht gönnt und sie niemanden in der Öffentlichkeit will.

30.09.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Ja, Streitereien kennen wir im "Sommerhaus der Stars" - und 2023 ist das nicht anders. Auch die Paare untereinander zoffen und streiten sich und machen sich gegenseitig fertig. Kennen wir alles schon. RTL sucht ja gezielt Paare raus, die viel Konfliktpotenzial bieten. Dennoch ist es immer wieder erstaunlich, wie sich die Stars in den Reality-TV-Formaten so präsentieren, vor allem, wenn sie bereits in mehreren Formaten dabei waren.

Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan sind eines der Sommerhaus-der-Stars-Paare. Walentina kennt man bereits aus vielen ähnlichen Formaten, wie etwa " Promi Big Brother " - und ja sie ist gerne auf Krawall gebürstet und kein Kind von Traurigkeit. Doch ihre Aussage gegenüber ihrem Verlobten Can überrascht und irritiert dann sogar ihre Mitstreiter im Sommerhaus.

"Sommerhaus der Stars": Walentina will, dass Can Instagram im Falle einer Trennung löscht

Die beiden sitzen mit den anderen Kandidaten aus dem "Sommerhaus der Stars" in einer Runde und es geht um Hass im Internet und letztendlich um Instagram . "Wie gehst du eigentlich mit dem Hate im Internet um?", fragt Justine Dippl. "Gar nicht. Dadurch steigt ja mein 'Business'. Dadurch steigt die Gage, das ist einfach so und Neid musst du die erarbeiten. Das sind keine Leute, die eine Relevanz in meinem Leben haben," antwortet Walentina . So weit so gut. Can wird daraufhin gefragt, ob er Instagram habe. "Ich bin kein Influencer gewesen," fällt seine Antwort aus.

"Sommerhaus der Stars": Walentina macht Kandidaten mit ihrer Aussage über Can sprachlos

"Er hat natürlich durch mich Follower bekommen und 'Fame'. Der löscht Instagram , wenn wir nicht mehr zusammen sind. Alle Follower sind meine. Meine Reichweite", hakt Walentina sofort ein. Da fragt Edith Stehfest nach, ob sie das richtig verstanden habe. "Der ist einfach Influencer durch mich, So reintheoretisch könnte er ja Geld verdienen durch mich," so Walentina . "Das würdest du ihm nicht gönnen?", fragt Edith nach. "Nein, ich profitiere ja auch nicht von seinem Business."

Nach weiteren ungläubigen Nachfragen der anderen stellt sie auch nochmal klar: "Ich will keinen Mann der in der Öffentlichkeit steht." Und abwertend setzt sie auf Claudia Oberts Kommentar "jeder profitiert doch von jedem" nach, dass sie nicht von Can profitiere. Sie habe sich das mühsam aufgebaut, warum solle sie das jemanden schenken. Eric gibt daraufhin die Empfehlung doch einfach mal ein halbes Jahr mit Social Media zu pausieren und das Handy weglegen und schauen, ob man wirklich zusammenpasst.

"Liebe ist für mich, wenn man für einen Menschen alles tun würde, ohne etwas nehmen zu wollen", so Can. Woraufhin Walentina erwidert: "Häh, das macht doch keinen Sinn. Dann würdest du die ganze Gage mir geben." Harte Worte für ihren Verlobten. Das macht sogar die anderen Kandidaten sprachlos. "Das ist menschlich unterirdisch", fasst Zico das zusammen. Und auch die jetzt schwangere Pia meint: "Wenn ich den liebe, schenke ich ihm doch gerne Sachen."

Waltenina fühlt sich von Can nicht verstanden. Wir werden sehen, wie das noch weitergeht zwischen den beiden. Aber zum Glück gibt es ja auch genügend Streit mit den anderen Sommerhaus-Kandidaten, der von den eigenen Problemen ablenkt und man dann wieder vereint auftreten kann.

