Sommerhaus der Stars 2023: Fans fragen sich - War Pia bereits im Haus schwanger?

Pia Tillman verkündet freudig ihre Schwangerschaft. Doch ihre Fans sind nach den feucht-fröhlichen Trinkabenden im "Sommerhaus der Stars" besorgt um das Baby.

30.09.2023 | Stand: 10:05 Uhr

Erst vor kurzem lief die erste Folge des " Sommerhaus der Stars " 2023 und mit dabei: Pia Tillmann und Zico Banach. Und die beiden zählten am ersten Abend des Einzugs zum harten Kern und blieben länger wach, als alle anderen. Ihr Begleiter: eine Flasche Wein. Max Suhr , der sich den beiden noch angeschlossen hat, stellt nur zu Pia fest: "Du hast ganz schön einen Sitzen, oder?"

Kurz: Pia ist im Sommerhaus dem Alkohol sehr zugetan. Umso mehr überraschte es die Fans, als die Sommerhaus-der-Stars-Kandidatin vor kurzem auf Instagram verkündete schwanger zu sein. War sie das etwa schon während des Drehs? Das fragen sich zumindest viele Zuschauer.

"Sommerhaus der Stars": War Pia Tillman bereits schwanger während des Drehs?

ImRTL-Interview gesteht Pia auch, dass sie viele solcher Fragen bekommen habe, kann aber Entwarnung geben: "Nein, ich war nicht schwanger, bin aber relativ schnell nach dem Sommerhaus schwanger geworden." Also können Fans sich wieder entspannen.

Für Pia und Zico ist es das erste gemeinsame Kind. Aus einer früheren Beziehung hat die Köln-50667-Schauspielerin bereits einen Sohn, den 6-jährigen Henry. Für Zico ist es das erste Kind, er freut sich aber sehr auf seine Vaterrolle.

"Sommerhaus der Stars" 2023: War die Schwangerschaft geplant?

Geplant war das Baby nicht. "Sagen wir so: Wir haben nicht aufgepasst, dementsprechend haben wir auch damit gerechnet, dass es jederzeit passieren kann. Als die Nachricht kam, habe ich mich tierisch gefreut", erklärt Zico. Und auch Pia freut sich total über die Schwangerschaft .

Geburtstermin für das Baby sei Ende März 2024. "Ich bin in der 15. Woche", so Pia. Also definitive Entwarnung für eine mögliche Schwangerschaft im "Sommerhaus der Stars".

Wie weit die beiden im Sommerhaus kommen, sehen Sie immer jeden Dienstag auf RTL oder im Stream. In der ersten Folge waren Pia und Zico, neben Justine Dippl und Arben Zekic, die einzigen, die die erste Prüfung geschafft haben und dabei waren sie noch schneller. So konnten sich die beiden vor der Nominierung schützen. Das ist zumindest schon mal ein guter Start für die beiden, was die Spiele betrifft.

Harmonisch wirken die beiden außerdem auch - kein Streit oder Missgunst, wie bei Walentina und Can, oder Genörgel an der "Performance" des anderen wie es bei anderen Paaren im Haus der Fall ist.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.