Sommerurlaub in Europa trotz Delta-Variante - Was geht und was nicht?

08.07.2021 | Stand: 13:31 Uhr

In sechs deutschen Bundesländern sind bereits Schulferien - und viele wichtige Urlaubsregionen in Europa haben ihre Türen im zweiten Corona-Sommer weit geöffnet. Insgesamt ist die Infektionslage trotz wieder steigender Zahlen immer noch vergleichsweise entspannt, auch wenn es vereinzelt beunruhigende Entwicklungen gibt. Was ist also möglich in Europa und welche Auflagen sind zu beachten? Etwa eine Testpflicht für alle, die mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückkehren und nicht vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen sind. Ein Überblick, was bei der Reiseplanung zu bedenken ist - Stand: 8. Juli 2021:

BALTISCHE STAATEN: Estland , Lettland und Litauen haben ihre lange strengen Corona-Regeln stark gelockert. Das öffentliche Leben hat sich inzwischen weitgehend normalisiert. Weiter gibt es aber Corona-Auflagen in vielen Bereichen - teils mit Vorrechten für nachweislich Geimpfte und Genese. Zugleich ist eine zunehmende Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus und eine Verlangsamung der Impfungen zu beobachten.

Wer von Deutschland oder aus anderen EU-Ländern einreist, muss sich registrieren. In Abhängigkeit von der Infektionslage im Herkunftsland muss gegebenfalls ein negativer Corona-Test vorgelegt werden und es gilt teils auch eine Quarantänepflicht . In Estland sind Einreisende aus Deutschland von beiden Verpflichtungen befreit, in Lettland müssen Nicht-Geimpfte und in Litauen sämtliche Einreisende einen negativen Corona-Test vorzuweisen. Bei der Rückreise nach Deutschland gibt es außer bei Flugreisen keine besonderen Auflagen.

Das südosteuropäische Urlaubsland gilt aus deutscher Sicht nicht als Risikogebiet . Deutsche Touristen müssen bei der Rückkehr aus Bulgarien nicht in Quarantäne , nur bei Flugreisen ist ein negativer Test erforderlich. Geimpfte, getestete und von Covid-19 genesene Reisende aus Deutschland und vielen anderen EU-Staaten dürfen ohne Beschränkungen einreisen. Touristen aus Russland , Spanien und Zypern müssen aber einen negativen PCR-Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

FRANKREICH : In Frankreich sind viele Einrichtungen mit Hygienebestimmungen offen, dazu gehören Geschäfte, Kinos oder Schwimmbäder. Nächtliche Ausgangssperre gibt es nicht mehr, im Freien gilt keine allgemeine Maskenpflicht . Über die Hälfte der französischen Bevölkerung ist mindestens einmal geimpft. Für Reisende aus Deutschland und anderen Ländern reicht zur Einreise ein aktueller Schnelltest. Auch mit einem Impfnachweis können Menschen einreisen. Ausländische Touristen müssen seit Mittwoch im Land für Tests zahlen – für einen PCR-Test werden 49 Euro fällig, für einen Antigen-Schnelltest 29 Euro. Wer aus Frankreich auf dem Landweg zurück nach Deutschland reist, muss keine Einreisebeschränkungen beachten. Bei Flugreisen muss ein negativer Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis vorgezeigt werden.

Von deutscher Seite aus wurde die Einstufung Großbritanniens und Nordirlands als Virusvariantengebiet zurückgenommen, das Land gilt nun als Hochinzidenzgebiet. Damit ist die Einreise nach Deutschland für alle Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die bislang strikte 14-tägige Quarantänepflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt - sie müssen zudem einen negativen Test vorlegen. Auch von britischer Seite zeichnet sich eine Lockerung der Regeln ab. Die britische Regierung will Medienberichten zufolge noch an diesem Donnerstag ein Ende der Quarantänepflicht für geimpfte Reisende aus vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland , beschließen.

Bei der Einreise aus Deutschland und anderen EU-Ländern gilt eine Quarantänezeit von zehn Tagen. Dies gilt nicht für Reisende, die bei der Einreise einen negativen Coronatest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch vollständig Geimpfte und nachweislich Genesene sind von der Quarantäne befreit. Für die Bundesregierung ist Polen kein Risikogebiet mehr, damit gibt es bei Rückreise auf dem Landweg keine besonderen Auflagen. Bei Flügen besteht aber weiterhin die Pflicht zur Vorlage eines negativen Tests.

Allerdings gab es für Portugal und deutsche Portugal-Fans auch gute Nachrichten: Das Land wurde von Deutschland vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Damit ist die Einreise nach Deutschland für Urlaubsrückkehrer und alle anderen Personengruppen wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht ganz, für alle anderen wird sie verkürzt - sie müssen zudem einen negativen Test vorlegen. In Portugal haben bisher mehr als 5,8 Millionen Menschen (gut 56 Prozent) mindestens eine Impfung erhalten, mehr als 3,6 Millionen (35 Prozent) sind vollständig geimpft.

Touristen aus Deutschland können ohne Test oder einen Nachweis einer Impfung oder einer Genesung von einer Corona-Erkrankung einreisen. Vor Einreise muss aber eine elektronische Einreisekarte ausgefüllt werden. Bei der Rückreise ist zu beachten, dass mehrere spanische Regionen als Risikogebiete eingestuft sind - hier muss ein Test vorgelegt werden, den es aber für Flugreisen ohnehin braucht. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Montag in Madrid : "Es gibt keinerlei Hinweise auf Entwicklungen, die befürchten ließen, dass wir in absehbarer Zeit wieder Entscheidungen treffen müssten, die dazu führen, dass deutsche Touristen in Spanien keinen Urlaub mehr machen können." Gut 56 Prozent aller 47 Millionen Bewohner des Landes sind mindestens einmal, 41 Prozent vollständig geimpft. Vorteile für Geimpfte gibt es außer bei Reisen etwa zu den Kanaren bisher kaum.

