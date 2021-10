Sind Alexander Zverev und Sophia Thomalla ein Paar? - So reagiert der Tennis-Star

Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass Schauspielerin Sophia Thomalla und Tennisprofi Alexander Zverev ein Paar sind. Nun gab es auch eine Reaktion von ihm.

07.10.2021 | Stand: 07:50 Uhr

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat zurückhaltend auf Berichte über eine Beziehung zu Schauspielerin Sophia Thomalla reagiert. "Sie ist ganz nett", sagte der 24 Jahre alte Sportler am Mittwoch in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne und grinste breit. Nach einem zweiten "Sie ist ganz nett" schwieg der in Monte Carlo lebende Hamburger.

Die Bild hatte zuvor berichtet, dass der US-Open-Halbfinalist und die seit Mittwoch 32 Jahre alte Moderatorin seit einigen Wochen ein Paar seien. Mit den Worten "Spiel, Satz, Liebe!" kommentierte die Bild die Liebesspekulationen um den Tennisprofi und die Schauspielerin. Angeblich sollen sich die beiden vor vier Jahren bereits über einen Freund kennengelernt haben. Vor sechs Wochen dann soll es laut Bild gefunkt haben.

Thomalla soll Zverev in Florida besucht haben

Zudem soll die 32-Jährige Zverev kurz vor dem Start der US-Masters in Indian Wells am Donnerstag in Florida besucht haben.