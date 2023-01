Später Wintereinbruch bringt Mallorca Schnee und Straßensperren

Mallorca in weiß: Die Urlaubsinsel erlebt aktuell ungemütliche Tage: Wegen teilweise starken Schneefalls mussten sogar Straßen gesperrt werden.

24.01.2023 | Stand: 16:52 Uhr

Der Winter hat Mallorca in diesen Tagen fest im Griff. Das Wetter ist ungemütlich - vor allem im Tramuntanagebirge hat es kräftig geschneit. Mehrere Landstraßen in den Bergen mussten wegen der Schneefälle der vergangenen Tage sogar für den Verkehr gesperrt werden.

Die Temperaturen auf Mallorca fielen teilweise unter den Gefrierpunkt, in Palma wurde am Dienstag minus ein Grad gemessen, in Campos minus zwei Grad. Und das unfreundliche Wetter ist noch nicht vorbei. In den nächsten Tagen werden laut spanischem Wetterdienst Regen, Hagel und Gewitter auf der Insel erwartet. Die Schneefallgrenze auf Mallorca liegt weiterhin bei etwa 800 Metern. Immerhin sollen die Temperaturen in den kommenden Tagen wieder etwas ansteigen. In den Bergen ist aber weiterhin Schneefall möglich.

Straßen wegen Schnee auf Mallorca gesperrt

Mallorca ist auch im Januar und Februar bei Touristen beliebt, weil es in diesen Monaten auf der Baleareninsel deutlich ruhiger zugeht. Anfang des Jahres lockt auch die berühmte malloquinische Mandelblüte viele Urlauber an.