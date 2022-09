In den Herbstferien nach Spanien? Unser Reisesteckbrief

Die Herbstferien nahen, viele Deutsche dürfte es dann nach Spanien ziehen. Doch was muss ich bei einer Reise beachten? Infos zu Preisen, Wetter und Corona.

26.09.2022 | Stand: 11:39 Uhr

Warmes Klima, eine Mittelmeer- und eine Atlantikküste und dazu eine für Europa exotische Inselvielfalt mit den Balearen und den Kanaren: Damit punktet Spanien bei den Deutschen Urlaubern und eicht seit Jahren den Reisekompass der meisten deutschen Urlauber auf die iberische Halbinsel. In den Herbstferien steht bei vielen Deutschen wieder ein Urlaub an. Viele dürfte das hiesige Herbstwetter die Reiselust in wärmere Gefilde, wie etwa Spanien, verstärken.

In den vergangenen zehn Jahren fuhren, flogen, trampten und liefen im Schnitt etwa 10 Millionen Deutsche Touristen nach Spanien und verbrachten dort ihren Urlaub. Damit ist Spanien das Urlaubsziel Nummer 1 der Deutschen. Doch was muss ich bei einem Urlaub in Spanien beachten? Wie teuer ist ein Urlaub in Spanien 2022? Welche Corona-Regeln gelten in den Herbstferien dort? Die wichtigsten Antworten 2022 gibt es hier in unserer Urlaubs-Serie zu den beliebtesten Urlaubsländern in Europa - im Reisesteckbrief Spanien (Stand 26. September 2022).

Wie ist das Wetter in Kroatien in den Herbstferien im November?

Wie sind die Corona-Regeln in Kroatien bei Einreise und Ausreise?

Mit welchen Preisen muss ich derzeit in Kroatien rechnen?



Herbst-Ferien 2022 in Spanien? So warm wird es im November

Im landesweiten Durchschnitt schwanken die Temperaturen in Spanien im November - in dem der Großteil der Herbstferien liegt - zwischen vier und elf Grad Celsius. Die Wassertemperatur liegt laut wetter.de im Mittel bei 15,7 Grad Celsius. Da Spanien ein sehr großes Land ist und sich weit von Norden nach Süden erstreckt, gibt es gravierende Unterschiede zwischen den Temperaturen. Zudem herrscht auf den Kanarischen und Balearischen Inseln nochmals ein anderes Klima. Für eine genauere Prognose haben wir uns deshalb vier beliebte Urlaubsziele in Spanien herausgesucht:

Barcelona : Das Online-Wetter-Portal prognostiziert für den November in Barcelona Durchschnittstemperaturen zwischen 13,8 und 16,3 Grad Celsius. Wer in der katalonischen Hauptstadt ins Meer springen möchte, den erwartet im Mittel 17,6 Grad warmes oder kaltes Wasser.

: Das Online-Wetter-Portal prognostiziert für den November in Barcelona Durchschnittstemperaturen zwischen 13,8 und 16,3 Grad Celsius. Wer in der katalonischen Hauptstadt ins Meer springen möchte, den erwartet im Mittel 17,6 Grad warmes oder kaltes Wasser. Madrid : In der Hauptstadt Spaniens, die zentral im Landesinnern liegt, ist es im November bereits deutlich kälter, als an der Küstenstadt Barcelona. Die Durchschnittswerte schwanken zwischen 5,8 und 14,5 Grad Celsius.

: In der Hauptstadt Spaniens, die zentral im Landesinnern liegt, ist es im November bereits deutlich kälter, als an der Küstenstadt Barcelona. Die Durchschnittswerte schwanken zwischen 5,8 und 14,5 Grad Celsius. Mallorca Auf der spanischen Mittelmeer-Insel können sich Urlauber auch im November noch über nahezu sommerliche Temperaturen freuen: Im Schnitt zwischen 16 und 18 Grad zeigen die Thermometer im November an. Und das Wasser? Das ist mit 19,5 Grad im Schnitt sogar noche twas wärmer.

Auf der spanischen Mittelmeer-Insel können sich Urlauber auch im November noch über nahezu sommerliche Temperaturen freuen: Im Schnitt zwischen 16 und 18 Grad zeigen die Thermometer im November an. Und das Wasser? Das ist mit 19,5 Grad im Schnitt sogar noche twas wärmer. Fuerteventura (Kanaren): Noch wärmer wird es nur auf den kanarischen Inseln. die durchschnittliche Obergrenze ist mit 21 Grad Celsius nur drei Grad wärmer. Doch die durchschnittliche Tiefsttemperatur im November auf Fuerteventura liegt bei 19,8 Grad. bei einem Sprung ins Meer warten ganze 21,5 Grad im Mittel.

Welche Corona-Regeln gelten in Spanien bei Einreise und Ausreise?

M askenpflicht : Spanien hat die Maskenpflicht im ganzen Land aufgehoben. Einzige Ausnahme: In öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen oder Apotheken muss weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen von einem Tragen der Maske befreit sind.

: Spanien hat die Maskenpflicht im ganzen Land aufgehoben. Einzige Ausnahme: In öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen oder Apotheken muss weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen von einem Tragen der Maske befreit sind. Unterschiedliche Regeln in den Regionen: Die Corona-Regeln können jedoch in den autonomen Gemeinschaften - den "Bundesländern" - Spaniens unterschiedlich sein. Vor einem Urlaub in den Sommerferien empfiehlt es sich daher, auf den Regierungsseiten der Regionalregierungen von Andalusien, Gallizien und Co. nachzusehen. Denn teilweise können die Autonomen Gemeinschaften Beschränkungen für die Einreise aus anderen Gegenden Spaniens verhängen. Ein Kurztrip von Barcelona nach Madrid in den Sommerferien könnte also zur ungewollten Herausforderung werden.

Diesel, Benzin und Inflation: Wie hoch sind die Preise in Spanien aktuell?

Die Corona-Reisebeschränkungen sind für Spanien nahezu vollständig gekippt Urlauber müssenEinreiseformular mehr ausfüllen. Seit 2. Juni müssen Reisende ausStaaten (darunter Deutschland)Impfnachweis undnegativen Corona-Test mehr vorlegen. Gesundheitsbehörden können an der Grenze aber nach wie vor Gesundheitskontrollen durchführen.

Nach ADAC-Informationen, ist Tanken in Spanien derzeit billiger als in Deutschland. Super bleifrei (Gasolina sin plomo) kostet demnach aktuell 1,71 Euro pro Liter. Diesel (Gasóleo) liegt gerade bei 1,87 Euro (Beides Stand 26. September 2022). Die Preise sind wöchentliche Mittelwerte, die von der EU-Kommision erhoben werden. Trotz der im Vergleich mit Deutschland niedrigen Spritpreise ist auch Spanien von einer Inflation betroffen. Die Verbraucherpreise dort sind im Monat August gegenüber dem Vorjahr umd 10,5 Prozent gestiegen. Diese Rate liegt leicht über dem Teuerungs-Niveau in der Europäischen Union.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Das sind die anderen Reisesteckbriefe der Serie:

Lesen Sie auch