Bär plündert Bienenkästen in Südtirol nahe eines Kindergartens

In St. Felix in Südtirol macht sich offenbar ein Bär an Bienenkästen nahe des Dorfs zu schaffen. Besonders brisant: Wenige Meter weiter ist ein Kindergarten.

29.06.2023 | Stand: 07:58 Uhr

In Südtirol hat offenbar ein Bär sein Unwesen getrieben - und das nicht unweit eines Kindergartens. Wie das Nachrichtenportal stol.it berichtet, soll ein Bär in dem Dorf St. Felix einen Bienenkasten in der Nähe der Häuser geplündert haben.

St. Felix in Südtirol: Bär macht sich an Bienenkästen zu schaffen

Als der Imker Hubert Zucchin am Sonntagabend nach seinen Bienen schauen wollte, stellte er fest: „Alles ist gelegen, Honig und Brut waren gefressen, im heruntergerissenen Deckel waren Zahnabdrücke.“ Die Spuren seien aus seiner Sicht eindeutig. Er geht davon aus, dass sich ein Bär an den Bienenkästen zu schaffen gemacht hat. Die hinzugerufenen Beamten der Forstbehörde seien mit ihrem Urteil nicht so schnell gewesen. „Sie haben mir gesagt, das hätte alles Mögliche gewesen sein können“, so Zucchin. Die zerbissenen Deckel sollen nun untersucht werden.

Ein Volk wurde bei dem Vorfall zerstört, die Brut ist hinüber. Der Imker konnte die verbliebenen Jungvölker noch retten. Am Samstagabend waren die Bienenkästen noch intakt. Zucchin schätzt deshalb, dass der Räuber in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei den Bienen war.

Bürgermeisterin nach Vorfall besorgt

Die Völker stehen in der Nähe des Hubertushofes in St. Felix. An den Hof grenzt die Feuerwehrhalle an, der Kindergarten ist nur wenige Meter entfernt. Zum Dorfplatz sind es nur 150 Meter, der Bär hat sich also ziemlich nahe an die Häuser herangewagt.

Die Bürgermeisterin Gabriela Kofler bezeichnet den Vorfall als „absolut besorgniserregend“. Nächste Woche soll im Kindergarten in St. Felix die Sommerbetreuung beginnen.

Hier liegt St. Felix in Tirol

Das Dorf St. Felix in Südtirol liegt auf 1250 Metern Höhe an der Grenze zum Trentino, wo ein Bär einen Jogger im April 2023 getötet hat. Mit dem Dorf Unsere Liebe Frau im Wade bildet St. Felix eine Gemeinde. Es gehört zum Deutschnonsberg, die Bewohner sind deutschsprachig.

Auch im Allgäu wurde dieses Jahr bereits ein Bär gesichtet. Im Mai sind Bilder aus dem Hintersteiner Tal im Oberallgäu aufgetaucht, die einen Bär zeigen. Vor etwa einer Woche wurde ein Bär nahe der Burgruine Ehrenberg in Reutte fotografiert.

