Störung bei Streamingdienst Spotify ist behoben

Auf der Musik-Plattform Spotify gab es am Dienstagabend Probleme, Tausende Nutzer berichteten von Störungen. Betroffen war wohl vor allem die Handy-App.

08.03.2022 | Stand: 21:10 Uhr

Aktualisiert um 20.55 Uhr: Mittlerweile scheint die Störung bei Spotify behoben zu sein. Die ersten Nutzer auf allestoerungen.de berichten, dass die App wieder funktioniert und der Login möglich ist.

Nutzerinnen und Nutzer der Musik-Plattform Spotify müssen am Dienstagabend geduldig sein, denn es kommt zu erheblichen Störungen. Auf dem Portal allestoerungen.de berichten Tausende Nutzer von Schwierigkeiten mit der App. Betroffen ist wohl vor allem die Handy-Anwendung, am Desktop ist die Nutzung größtenteils offenbar noch möglich.

Störung bei Spotify: Einloggen geht nicht

Das Problem scheint Folgendes zu sein: Anwender der Handy-App wurden "herausgekickt", sprich abgemeldet, ohne dass sie es wollten. Ein erneutes Einloggen ist nicht möglich. "Irgendwas ist schiefgelaufen. Versuch's nochmal" ploppt am Bildschirm auf, wenn man versucht, sich anzumelden.

Was der Grund sein könnte? "Ich vermute, dass der Anmeldeserver down ist", schreibt ein Nutzer auf allestoerungen.de. Ein weiterer befürchtete zunächst, dass sein Account gehackt wurde. Das Unternehmen hat sich noch nicht geäußert. Auch auf der Unternehmenswebsite scheint es Probleme zu geben. Bei einigen Unterseiten erscheint folgender Text: "Da ist wohl etwas schiefgegangen. Aktualisiere diese Seite oder versuche es später nochmal. Es könnte einige Zeit dauern, bis alles wieder einwandfrei läuft."

Twitter-User nehmen Spotify-Störung mit Humor

Immerhin: Einige Nutzerinnen und Nutzer nehmen das Ganze mit Humor: "Spotify, ihr habt den Service für das falsche Land abgeschaltet. Wir sind nicht Russland", schreibt einer. Ein anderer kommentiert auf allestoerungen.de nur: "Nehme den Laptop mit ins Gym, weil es am Handy nicht funktioniert."

#spotify ihr habt den service für das falsche Land abgeschaltet. Wir sind nicht Russland. — Mert (@aboyismert) March 8, 2022

Lesen Sie auch

Ganz Deutschland betroffen Störung bei Vodafone wohl behoben

Spotify sitzt in Stockholm und ist aktuell in 237 Ländern verfügbar. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen erst kürzlich den Sitz in Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs geschlossen. Der Konflikt betrifft viele Soziale Medien und Plattformen, mehr dazu lesen Sie hier.

Erst kürzlich musste sich die Plattform außerdem mit Vorwürfen der Desinformation im Zusammenhang mit der Corona-Krise auseinandersetzen. Mehrere Prominente wehrten sich gegen Corona-"Lügen", die ihrer Meinung nach in einem populären Spotify-Podcast verbreitet wurden.