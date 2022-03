Störung bei Streamingdienst Spotify behoben

Am Dienstagabend haben Nutzerinnen und Nutzer Probleme beim Musikstreamingdienst Spotify gemeldet. Die Störung ist mittlerweile offenbar behoben.

09.03.2022 | Stand: 07:43 Uhr

Was ist los mit Spotify? Das dürften sich am Dienstagabend viele Nutzerinnen und Nutzer gedacht haben. Wie das Portal allestörungen.de zeigt, haben am Dienstagabend viele Menschen Probleme bei dem schwedischen Streaminganbieter gemeldet.

Problem bei Spotify konnte bisher nicht behoben werden

Mehr als 100.000 Menschen meldeten am Dienstag Probleme. Anwender berichteten, dass sie nach dem Öffnen der App sofort wieder ausgeloggt werden. Spotify schrieb dazu am Dienstag, etwas stimme nicht ganz und man kümmere sich darum.

Am späteren Abend gab der Spotify-Support dann Entwarnung. "Jetzt sieht alles viel besser aus! Meldet Euch bei @SpotifyCares, wenn ihr noch Hilfe benötigt." Über die Ursache der Störung machte Spotify keine Angaben. (mmhe, mit dpa)