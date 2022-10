Störung im Fernverkehr: Deutsche Bahn geht von Sabotage aus

Eine Störung an der Infrastruktur legte den Bahnverkehr im Norden Deutschlands über Stunden lahm. Nun teilt die Bahn mit: Hintergrund ist Sabotage an Kabeln.

08.10.2022 | Stand: 17:01 Uhr

Die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland gehen nach Aussage der Bahn auf Sabotage zurück. "Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen", sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Störung bei Deutscher Bahn in Norddeutschland offenbar wegen Sabotage

Die Sicherheitsbehörden sollen nun unter anderem prüfen, in welchem Zusammenhang der Totalausfall des Kommunikationsnetzwerks mit den Schäden an zwei wichtigen Signalkabeln der Bahn stehen. "Es wurden Kabel mutwillig und vorsätzlich durchtrennt, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing am Samstag im pfälzischen Landau. Laut Spiegel-Chefreporter Matthias Gebauer soll eines der Kabel durch einen Schacht bei Berlin führen, das Zweite in Dortmund sabotiert worden sein.

Zuvor hieß es bereits, die heftigen Probleme in Norddeutschland seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen. Eine Bahn-Sprecherin hatte dazu gesagt: "Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr."

Züge aus Dänemark stoppten an der Grenze

Über Stunden ging am Vormittag nichts mehr auf den meisten Schienen im Norden: Viele Reisende strandeten an den Bahnhöfen, von Hamburgüber Hannover bis Berlin. Betroffen waren der Fern- und teils auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands. Wer etwa von der Hauptstadt nach Nordrhein-Westfalen wollte, musste sich in überfüllte Züge nach Frankfurt am Main quetschen und dort umsteigen. Auch internationale Verbindungen waren betroffen. IC-Züge zwischen Berlin und Amsterdam fuhren überhaupt nicht. Züge von Kopenhagen endeten an der dänisch-deutschen Grenze in Padborg.

Schienenverkehr Wissing: Bei der Bahn an zwei Standorten Kabel durchtrennt

Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn dann, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne. "Leider müssen Sie weiterhin mit Zug-, Haltausfällen und Verspätungen rechnen", twitterte die Bahn am Samstagmittag. Das Unternehmen empfahl seinen Kunden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App "DB Navigator" oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren. Außerdem versprach die Bahn eine Sonderkulanz: Alle Fahrgäste, die ihre für den 8. Oktober geplante Reise wegen der Zugfunkstörung verschoben haben, können ihr bereits gebuchtes Ticket für den Fernverkehr innerhalb der nächsten sieben Tage flexibel nutzen, wie es hieß. (dpa/hubf)