Aktuell große Störung bei mehreren Mobilfunkanbietern

O2, 1&1, Vodafone und Telekom. Bei vielen großen Mobilfunkanbietern kommt es aktuell zu Störungen im Handynetz.

17.11.2022 | Stand: 17:51 Uhr

Bei mehreren großen Mobilfunkanbietern in Deutschland kommt es gerade zu Probleme. Offenbar sind vor allem Telefonate vielerorts derzeit nicht möglich. Laut dem Portal allestörungen.de treten die Störungen seit etwa 15 Uhr auf. Betroffen sind demnach O2, Telekom, 1&1, Vodafone und weitere kleinere Anbieter.

Auf Twitter hat der Anbieter O2 die Störung bestätigt. Die Probleme treten demnach beim normalen Telefonieren, GMS, LTW sowie Telefonaten über WLAN auf. Auch das Festnetz sei teilweise betroffen, teilt das Unternehmen mit. Grund für die Einschränkungen bei der mobilen Telefonie sei eine Störung an einem Sprachübertragungs-Server gewesen, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Ein Großteil der Telefonate könne aber über andere Server übermittelt werden. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass die Kundschaft wieder uneingeschränkt telefonieren könne. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bitten um etwas Geduld." Anrufe mit Apps wie Whatsapp waren über Datenübertragungsserver möglich.

Vodafone bestätigt Störung im Mobilfunknetz

Auch Vodafone die Störung bestätigt. Auf der Website des Unternehmens ist von einer "bundesweiten Einschränkung der Mobilfunk-Telefonie die Rede". Laut dem Unternehmen handelt es sich aber "nur um leichte Einschränkungen bei der LTE-Telefonie". Diese seien aber unproblematisch für Kunden, weil deren Anrufe dann über das GSM(2G)-Netz gesteuert werden.

Die Telekom ist nach eigener Aussage nicht von der Störung betroffen. "Wir drücken den Kolleginnen und Kollegen in München die Daumen, dass die Störung schnell behoben werden kann", schreibt das Unternehmen auf Twitter als Antwort auf die Mitteilung von O2. Laut allestörungen.de wurden auch bei der Telekom zahlreiche Ausfälle in den vergangenen zwei Stunden gemeldet. Der Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass Vodafone- und Telekom-Kunden bei jemandem im O2-Netz angerufen und gedacht hatten, dass die fehlende Verbindung am eigenen Netz gelegen hatte - tatsächlich aber waren die Netzproblemen bei O2 der Grund gewesen.