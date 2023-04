Studie veröffentlicht: Erhöhen Pommes das Risiko für Depressionen?

Frittiertes Essen macht nicht immer glücklich, sondern kann auch das Risiko auf psychische Erkrankungen erhöhen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus China.

27.04.2023 | Stand: 16:53 Uhr

Macht Essen glücklich? Dieser Frage sind schon zahlreiche Studien nachgegangen. Mittlerweile scheint bewiesen, dass es bestimmte Inhaltsstoffe von einigen Lebensmitteln gibt, welche tatsächlich Glücksgefühle hervorrufen können. Die Rede ist dabei vor allem von Endorphinen und Serotonin. Nun geht das Ergebnis einer Studie aber in eine ganz andere Richtung. Zumindest wenn es um Pommes und anderes frittiertes Essen geht.

Studie: Pommes erhöhen Risiko für Depressionen und andere psychische Erkrankungen

An der chinesischen Universität Hangzhou wurden die Folgen eines Konsums von Pommes und anderen frittierten Gerichten untersucht. Die Forscherinnen und Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass die frittiertes Essen psychische Erkrankungen begünstigen. Die Ergebnisse der Studie wurden vom Fachmagazin PNAS veröffentlicht. Demnach haben Menschen, welche regelmäßig Pommes und/oder andere frittierte Gerichte zu sich nehmen, ein um sieben Prozent erhöhtes Risiko, an Depressionen zu Erkranken. Das Risiko für eine Erkrankung an Angstzuständen soll sogar um zwölf Prozent erhöht sein.

Die Forschungsgruppe der Uni Hangzhou begleitete für die Langzeitstudie insgesamt 140.000 Personen über einen Zeitraum von elf Jahren. Zum Ende der Zeitspanne waren 8294 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mindestens einmal pro Woche frittiertes Essen zu sich nahmen, an Angststörungen erkrankt. Bei 12.735 Probandinnen und Probanden wurde eine Depression festgestellt. Eine Auffälligkeit ist dabei, dass junge Männer am häufigsten betroffen waren. Die Autorinnen und Autoren der Studie gaben zudem bekannt, dass die Chance, an einer Depression um zwei Prozent erhöht sei, wenn Pommes anstelle von frittiertem weißen Fleisch konsumiert werde.

Studie aus China: Fördert frittiertes Essen wirklich psychische Erkrankungen?

Einige Ernährungsexperten äußerten sich bereits zu der Studie. Einige sind der Meinung, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen sind. "Die Studie könnte natürlich beweisen, dass die häufige Aufnahme von frittiertem Essen das Risiko von mentalen Problemen erhöht. Das frittierte Essen könnte aber ebenso ein Wohlfühl-Essen für depressive Menschen sein, um die Symptome zu lindern", sagte Mediziner Dr. David Katz bei CNN. Eine Studie einer Forschungsgruppe rund um Josef Firth kam unterdessen zu dem Schluss, dass schlechte Ernährung schlechte Laune fördern kann.

Depressionen und Angstzustände stiegen in den letzten Jahren weltweit immer weiter an. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden mittlerweile rund fünf Prozent der Erwachsenen an Depressionen.

Mehr Nachrichten aus Deutschland und der Welt lesen Sie hier.