Supertalent 2021: Jury-Mitglied Lukas Podolski in Corona-Quarantäne

Die Dreharbeiten für das Supertalent 2021 bei RTL haben gerade begonnen, da gibt es Wirbel: Neu-Juror Lukas Podolski hat sich mit Corona infiziert.

25.08.2021 | Stand: 16:40 Uhr

Bei der neuen Staffel der Show "Das Supertalent" auf RTL wird es bekanntlich eine neue Jury geben. Nachdem RTL und Dieter Bohlen getrennte Wege gehen, sitzen nun Lukas Podolski, Chantal Janzen und Michael Michalksy im Gremium und bewerten, wie ihnen die Auftritte diverser Showtalente gefallen.

Die gerade angelaufenen Drehtermine sind aber prompt schon wieder ins Stocken geraten. Denn Lukas Podolski wurde nach Angaben von RTL positiv auf das Corona-Virus getestet und befindet sich in Quarantäne.

Wer den Sportler in der Jury ersetzen wird, ist bisher unklar. RTL will über den weiteren Verlauf der Dreharbeiten demnächst informieren.

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hatte wegen seiner Corona-Infektion auch schon seine Vorstellung als Europapokal-Experte für den Streamingdienst TV Now verpasst. Er sei positiv getestet worden und befinde sich in Quarantäne, sagte der 36-Jährige am Mittwoch. Podolski wurde zur Online-Präsentation der RTL Gruppe zugeschaltet, die in seiner "Straßenkicker Base" in Köln stattfand. Er habe keine Symptome und fühle sich "wie in den letzten Tagen und Wochen", versicherte er.

"Das Supertalent" gibt es seit 2007

Der Weltmeister von 2014 spielt in dieser Saison bei Gornik Zabrze in Polen.

"Das Supertalent" gibt es seit 2007. Teilnehmer präsentieren in der Sendung ihre Begabung verschiedenster Art. Zur vergangenen Staffel schalteten samstags zwischen 2,60 Millionen und 3,0 Millionen ein.