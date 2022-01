Tödlicher Skiunfall in Frankreich: Kinderleiche wird obduziert

Nach einem tödlichen Skiunfall in den französischen Alpen haben Fachleute die Leiche der gestorbenen Fünfjährigen obduziert.

17.01.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Die Untersuchung fand am Montagvormittag statt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft Bonneville mitteilte. Die Staatsanwältin wollte am Vormittag Vorermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Unfallfahrer einleiten. Im Laufe des Tages sollte der Mann, der in den Vierzigern ist, einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Tödlicher Skiunfall in Frankreich: Kinder-Leiche wird obduziert

Der Unfall hatte sich am Wochenende im Skiort Flaine ereignet. Der Mann hatte das Mädchen dort mit hoher Geschwindigkeit auf einer Piste umgefahren. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb sie im Helikopter auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Französischen Medienberichten zufolge war das Mädchen mit seiner Familie zum Urlaub in Frankreich und nahm an einem Skikurs teil.

