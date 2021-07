Tübingen: 19-Jähriger klettert auf Waggon und stirbt später an Stromschlag

Eine gefährliche Mutprobe hat ein 19-Jähriger in Tübingen mit seinem Leben bezahlen müssen.

11.07.2021 | Stand: 14:09 Uhr

Nach Angaben der Polizei war der junge Mann am frühen Samstagmorgen auf einen Güterwagen geklettert. Dabei hatte er einen Stromschlag durch die Oberleitung bekommen. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, starb er dort.

Der 19-Jährige war demnach am Samstag mit einem 35 Jahre alten Begleiter auf den Güterwagen geklettert und anschließend auf einen Panzer, der darauf stand. Ein Sicherheitsdienst bemerkte den Lichtbogen und alarmierte die Rettungskräfte.

Tübingen: Auf Waggon geklettern - tot

Der Begleiter versuchte noch, seinen bewusstlosen Freund zu reanimieren. Die Kriminalpolizei ermittelt.

