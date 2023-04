Talkshow-Legende und Politiker: Jerry Springer ist tot

Mit seiner Talkshow "The Jerry Springer Show" wurde Jerry Springer berühmt. Nun ist der Moderator und Politiker im Alter von 79 Jahren gestorben.

28.04.2023 | Stand: 13:08 Uhr

Jerry Springer ist tot. Der US-Amerikaner, der als Moderator bekannt wurde, verstarb am Donnerstagmorgen nach einer "kurzen Krankheit" in seinem Haus in der Nähe von Chicago. Das teilte ein Sprecher der Familie der Nachrichtenorganisation TMZ mit. Er wurde 79 Jahre alt.

In den USA war Springer vor allem wegen seiner täglichen TV-Show "The Jerry Springer Show" bekannt. Diese war für Tumulte, Pöbeleien und Prügelszenen zwischen den Gästen bekannt. Der Moderator hatte in Interviews immer wieder betont, dass ihm einige Geschehnisse in seiner Show peinlich seien. Sie wurde im Jahr 2018 nach über 4000 Folgen eingestellt.

Tod von Jerry Springer: Moderator und Bürgermeister

Springer war im Jahr 1944 in London während eines Bombenangriffs zur Welt gekommen. Seine Eltern wanderten 1949 in die USA aus und ließen sich in New York nieder. Im Big Apple entdecke er in jungen Jahren seine Leidenschaft für die Politik. 1970 scheiterte der Demokrat mit einer Kandidatur für das US-Repräsentantenhaus. 1971 wurde er in den Gemeinderat der Stadt Cincinnati gewählt. Im Alter von 33 Jahren wurde er Bürgermeister der Stadt in Ohio und behielt das Amt für ein Jahr. Für das Amt als Gouverneur von Ohio bewarb sich Springer erfolglos.

Nach seiner politischen Karriere berichtete Springer als Reporter und Kommentator über die US-Politik. Im Jahr 1991 wurde er schließlich Gastgeber seiner Talkshow "The Jerry Springer Show". Nach deren Einstellung war er von 2019 bis 2022 Gastgeber der Reality-Gerichtsshow "Judge Jerry".

Jerry Springer ist tot: Talkshow-Legende aus den USA war auch in Deutschland bekannt

Auch in Deutschland war Springer einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Das hat nicht nur mit seiner Talkshow, sondern auch mit einem tragischen Vorfall zu tun: Ein in Florida lebender Deutscher hatte vor über 20 Jahren Springers Ex-Frau nach einem gemeinsamen Auftritt in der Springer-Show ermordet. Die Leiche der Frau war im Juli 2000 wenige Stunden nach der Ausstrahlung der Sendung gefunden worden.