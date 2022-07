Kieler Tatort am Sonntag: "Jung, flott - nur leider symbolisch völlig überfrachtet"

Der Tatort "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" am Sonntag ist eine Wiederholung. Lohnt sich das Einschalten des Krimis? Handlung, Schnellcheck und Kritik.

15.07.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Im Tatort "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" am Sonntag, 17. Juli, ermittelt Kommissar Borowski nach einem Tötungsdelikt in einer Polizeischule. Das wird Krimi-Fans bekannt vorkommen - tatsächlich ist der Tatort wie üblich in der Sommerpause eine Wiederholung. Lohnt sich das Einschalten? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung und Schnellcheck: Worum geht es im Tatort "Borowski und der Fluch der weißen Möwe"?

Während eines Workshops, den Kommissar Borowski und seine Kollegin Mila Sahin an einer Polizeischule abhalten, kommt es zu einem fatalen Zwischenfall. Völlig unvorhersehbar sticht während einer praktischen Übung die Polizeischülerin Nasrin auf ihren Mitschüler und flüchtigen Bekannten Sandro ein. Dieser erliegt wenig später seinen Verletzungen. Der Fall sorgt für öffentliche Empörung.

Fragen nach den Gründen ihres Tuns prallen an Nasrin Erkmen ab – sie kann sich an nichts erinnern. Für Tobias Engel, Nasrins Freund und ebenfalls Teilnehmer an dem Workshop, bricht eine Welt zusammen.

Bei den Ermittlungen stoßen Borowski und Sahin auf den Fall von Jule: Die junge Frau hatte sich kurz vor der Tat vor Tobias‘ Augen von einem Hochhaus gestürzt – und war eng mit Nasrin befreundet.

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Borowski und der Fluch der weißen Möwe"

Klaus Borowski: Axel Milberg

Mila Sahin: Almila Bagriacik

Nasrin Soma Pysall

Tobias: Enno Trebs

Luca: Kida Khodr Ramadan

Leroy: Stefan Hergli

Volkan: Sahin Eryilmaz

Sandro: Louis Held

Roland Schladitz: Thomas Kügel

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" heute?

Insgesamt ja. Die Kritik lobte damals die Schauspieler in diesem Tatort, allerdings sei der Film etwas zu überfrachtet. Hier einige Kritiken und Pressestimmen zu "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" 2020.

"Unter dem Strich beweist „Borowski und der Fluch der weißen Möwe“, dass es nicht reicht, einfach nur mit den Sehgewohnheiten seiner Zuschauer zu brechen, um automatisch einen guten „Tatort“ abzuliefern. Einmal mehr wird klar, dass eine spannende und in sich schlüssige Geschichte das einzig wahre Fundament ist, auf dem sich alle Beteiligten nach Belieben austoben können. Glücklicherweise ist dieses Fundament bei Klaus Borowskis neustem Einsatz fest an der Kieler Küste verankert." kino.de

"Der Kieler "Tatort" erzählt das Drama einer Polizeischülerin. Jung, flott - nur leider symbolisch völlig überfrachtet." Spiegel

"Der Titel "Borowski und der Fluch der weißen Möwe" klingt nach Indiana Jones von Kiel und führt in vieler Weise in die Irre. Denn die Sache treibt hauptsächlich Kriminalkommissarin Mila Sahin (Almila Bagriacik) voran. Borowski darf sich in der tänzelnden, augenrollenden Abwesenheit ergehen, die Axel Milberg der Figur schon seit einer Weile angedreht hat, der Kommissar wirkt ja mehr und mehr wie eine große Comic-Biene, die von Blümchen zu Blümchen summt." Süddeutsche

"Wie oft im Kieler „Tatort“ steht auch in diesem früh fest, wer der Täter ist; seine Spannung verdankt der Fall der vertrakten Suche nach dem Warum." Weser-Kurier

"Eine Geschichte mit einer vielversprechenden ersten Hälfte, die in der zweiten den Konventionen zum Opfer fällt. Trotzdem besitzt der "Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe" noch einige weitere Attribute eines insgesamt soliden Sonntagabend-Krimis." Quotenmeter

"Die Handlung kommt mit immer wieder überraschenden Wendungen, die aber allesamt denkbar und realistisch wirken. Auch sehr gut!" SWR3

Tatort am Sonntag in der Wiederholung und Mediathek

Der Tatort aus Kiel läuft am Sonntag, 17. Juli, um 20.15 Uhr in der ARD als Wiederholung aus dem Jahr 2020. Eine weitere Wiederholungen ist am Montag, 18. Juli, um 23.50 Uhr im Ersten zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Tatort-Folge drei Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

