So war der Tatort "Die Blicke der Anderen" aus dem Schwarzwald

Im Tatort "Die Blicke der Anderen" ermitteln Tobler und Berg in einem Vermissten-Fall. Lohnt sich der Schwarzwald-Krimi? Handlung, Schnellcheck und Kritik.

07.11.2022 | Stand: 06:53 Uhr

Tatort aus dem Schwarzwald: In "Die Blicke der Anderen" ermitteln die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg im Fall einer Frau, deren Mann und Sohn verschwunden sind. Das Verhalten der Frau gibt dabei Rätsel auf. Lohnt sich der Tatort? Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung: Worum geht es im Tatort "Die Blicke der Anderen"?

Im Tatort heute ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg in einer Kleinstadt im Breisgau. Dort lebt Sandra Vogt, deren Mann und Sohn vermisst werden. Das Ehebett voller Blut deutet auf ein Verbrechen hin. Für die Bewohner des idyllischen Orts ist auch sehr schnell klar: Diese Frau hat die beiden ermordet. Doch das stoische Verhalten von Sandra Vogt irritiert die Kommissare sehr während sie versuchen, die Familientragödie aufzuklären. Warum nimmt sie das hin und versucht nicht, sich zu entlasten? Deckt sie jemanden?

Bilderstrecke

Diese Tatort-Episoden sorgten für Furore

1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago 2 von 9 Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) Bei dem Schwarzwald Tatort "Für immer und dich" im Jahr 2019 gab es viele Proteste von den Zuschauern. Grund dafür war die Darstellung einer Jugendlichen, die in einer Beziehung mit einem wesentlich älteren Mann ist. Denmoch gewann der Krimi den Preis der Deutschen Akademie der Darstellenden Kü... Bild: Benoit Linder, dpa (Archiv) 3 von 9 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 2014 wurde ein neuer Rekord in der Tatort-Geschichte aufgestellt: Für die meisten Leichen. Satte 53 Leichen konnte man bei Kommissar Felix Murot im Wiesbadener Tatort "Im Schmerz geboren" zählen. Dafür gab es neben Zuschauer-Furore auch zwei Preise. Bild: dpa/HR (Archiv) 4 von 9 Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) Der Kölner Tatort "Franziska" war so hart, dass er als erster in 43 Jahren aus Jugendschutz-Gründen auf 22 Uhr verlegt wurde. Nach einer Geiselnahme stirbt die Assistentin der Ermittler Ballauf und Schenk am Ende qualvoll an einem zugezogenen Kabelbinder und scheidet so 2014 aus dem Tatort aus. Bild: Martin Valentin Menke/WDR, dpa (Archiv) 5 von 9 Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) Der 2020 erschienene Skandal-Tatort "Ich hab im Traum geweint" aus dem Schwarzwald hat besonders bei den alteingesessen Tatort-Fans für Kopfschütteln gesorgt. Der Grund: derbe Sex- und Gewaltdarstellungen und altmodische Rollenbilder. Bild: Benoît Linder, dpa (Archiv) 6 von 9 Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) Inzucht, Vergewaltigung und Ehrenmord in einer alevitischen Familie. Der Tatort "Wem Ehre gebührt" im Jahr 2007 war keine leichte Kost, besonders nicht für die alevitischen Gemeinde. So kam es neben Protesten auch zu einer Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Bild: NDR/Christine Schroeder, dpa (Archiv) 7 von 9 Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) Auch im Tatort passieren Fehler - oder zumindest Zufälle. Der Kölner Tatort "Bestien" aus dem Jahr 2001 war besonders wegen eben so einem Zufall in den Medien. Denn es wurde ein echtes Fahndungsfoto verwendet und zwar von Uwe Mundlos, einem Neonazi und Mitglied der Terrorgruppe NSU. Bild: Kay Nietfeld, dpa (Archiv) 8 von 9 Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) Der NDR-Tatort "Verbrannt" hat aus einem bestimmten Grund 2015 für Aufsehen gesorgt: Er basiert auf einem echten Schicksal. Der 36-jährige Asylbewerber Oury Jalloh aus Sierra Leone verbrannte 2005 in seiner Gefängniszelle in Dessau. Bild: Alexander Fischerkoesen, dpa (Archiv) 9 von 9 Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) Auch 1998 gab es bereits Furore beim Tatort. Im Kölner Tatort "Manila" ging es um Kinderhandel und Sextourismus zwischen Deutschland und den Philippinen; was somit das erste Mal in einem Unterhaltungskrimi zum Thema wurde. Bild: Horst Ossinger, dpa (Archiv) 1 von 9 Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago Der Tatort "Reifezeugnis" machte 1977 Schlagzeilen - und Nastassja Kinski berühmt. Der Krimi thematisierte eine Affäre zwischen einer Schülerin und ihrem Lehrer (Christian Quadflieg). Nastassja Kinski, die bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt war, hatte in dem Tatort mehrere Nacktszenen. Bild: Courtesy Everett Collection, imago

Was ist das Besondere bei "Die Blicke der Anderen"?

Lisa Hagmeister verkörpert im „Tatort: Die Blicke der anderen“ eine Frau, die von ihrer Umgebung zur Außenseiterin erklärt wird. Der „Tatort“ gehört zur ARD-Themenwoche „Wir gesucht! - Was hält uns zusammen?“ Das Erste bildet dabei nach eigenen Angaben ab, was die Gesellschaft zusammenhält – und an welchen Stellen das schwer fällt.

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Die Blicke der Anderen" am 6.11. aus dem Schwarzwald

Franziska Tobler: Eva Löbau

Friedemann Berg: Hans-Jochen Wagner

Sandra Vogt: Lisa Hagmeister

Gerd Vogt: Daniel Lommatzsch

Lukas Vogt: Sean Douglas

Edeltraud Vogt: Ruth Wohlschlegel

Anna Gentner: Margot Gödrös

Sebastian Kirchner: Ulrich Blöcher

Julia Kirchner: Nikola Kastner

Andi Beuter: Daniel Friedl

Stefan Kämmerer: Niels Bruno Schmidt

Wo kann ich einen Trailer zum neuen Tatort aus dem Schwarzwald sehen?

Bei der ARD gibt es einen Trailer zum Tatort "Die Blicke der Anderen".

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Die Blicke der Anderen"?

Da sind sich die Kritiker uneins. Mehrere Kritiker - aber längst nicht alle - sind von Szenerie und Stimmung des neuen Tatorts sehr angetan, andere sprechen von Langeweile. Hier Pressestimmen und Kritik:

Lesen Sie auch

Tatort im Schnellcheck Zwischen Grusel und Krimi: So war der Tatort "Das Tor zur Hölle" aus Wien

"Auf die Zuschauerinnen und Zuschauer wartet ein gelungener, klassischer Krimi, bei dem man wirklich lange zusammen mit den Ermittlern rätseln kann, was in diesem Haus in der Nähe Freiburgs denn nur passiert ist." WAZ

"Ein stiller, unspektakulärer, sehr starker Tatort aus dem Schwarzwald." Frankfurter Rundschau

"Die Spannung ist bis zum Ende da, die Motive sind nachvollziehbar, die Geschichten dramatisch und die Charaktere lassen, wenn schon nicht die Ermittler, doch wenigstens mich als Zuschauer mitfühlen." SWR3

"Die unauffällige Bildgestaltung und die Dialoglastigkeit geben dem Film einen realitätsnahen und somit beinahe dokumentarischen Anstrich. Die polizeiliche Detailarbeit ist tatsächlich interessant, aber wirklich fesselnd ist der "Tatort" nie." Evangelisch.de

"Trotz starkem Spiel und einiger starker Bilder: Am Ende tanzt uns die eigenwillige Hauptfigur davon und lässt uns mit zu vielen offenen Fragen zurück." Spiegel

"Herausragender, bis zum Schluss sehenswerter "Tatort"" Stern

""Die Blicke der anderen" zieht sich länger als ein alter Kaugummi." n-tv

Uhrzeit, Mediathek und Wiederholung: Wann wird der Tatort "Das Tor zur Hölle" gezeigt?

Der Tatort "Die Blicke der Anderen" aus Wien läuft am Sonntag, 6. November, um 20.15 Uhr in der ARD. Wiederholungen gibt es

So., 06.11.22 | 21:45 Uhr | ONE

Mo., 07.11.22 | 03:45 Uhr | ONE

Di., 08.11.22 | 00:25 Uhr | Das Erste

Nach Ausstrahlung ist die Tatort-Folge sechs Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

Bilderstrecke

Das sind die legendärsten Tatort-Ermittler