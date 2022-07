Der letzte Tatort vor der Sommerpause mit der Frage "In welchem Alter hört das sexuelle Verlangen auf?"

Der Tatort "Gefangen" aus Köln an diesem Sonntag, 10. Juli, ist eine Wiederholung. Lohnt sich das Einschalten des Krimis aus dem Jahr 2020? Handlung und Kritik.

08.07.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Im Tatort "Gefangen" aus Köln an diesem Sonntag, 10. Juli, ermitteln Ballauf und Schenk in einer Psychiatrie. Der Film dürfte Krimi-Fans bekannt vorkommen, denn wie immer in der Sommerpause sendet das Erste Tatort-Wiederholungen. Auch "Gefangen" wurde schon einmal ausgestrahlt, nämlich im Mai 2020 - und er wurde von der Kritik gelobt. Hier Handlung, Schnellcheck und Kritik.

Handlung: Worum geht es im Kölner Tatort "Gefangen" am 10. Juli?

Im "Tatort" aus Köln "Gefangen" müssen die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk den Mord an einem Chefarzt einer psychiatrischen Klinik aufklären.

Dabei befindet sich Ballauf selbst gerade in Behandlung: Ein Trauma, das er bereits überwunden dachte, kehrt mit aller Macht zurück. Nachdem er im Einsatz die Kollegin Melanie Sommer erschossen hat, plagen ihn Albträume und Schuldgefühle. Manchmal glaubt er, die Tote vor sich zu sehen. Sprechen kann er darüber nicht, auch nicht mit seinem Partner Freddy Schenk. Entsprechend angespannt ist die Stimmung im Team.

Bei ihren Ermittlungen im Krankenhaus erregt eine Patientin Ballaufs Aufmerksamkeit. Julia Frey behauptet, sie werde gegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung der Klinik festgehalten. Die stellvertretende Chefärztin Dr. Koch verweist jedoch auf Julias emotionale Instabilität. Doch Max ahnt, dass Julias Hilferuf begründet sein könnte. Er spürt eine Verbundenheit mit der jungen Frau.

Das sind die Darsteller und Kommissare im Tatort "Gefangen" am 10.7. aus Köln

Klaus J. Behrendt als Max Ballauf und Dietmar Bär als Freddy Schenk sind Kult. In mehr als 80 Tatort-Folgen waren die Kölner Kommissare seit 1997 schon zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten.

Dennis Oberender: Thomas Schubert

Jochen Schäfer: Jens Kipper

Freddy Schenk: Dietmar Bär

Max Ballauf: Klaus J. Behrendt

Christine Weiss: Franziska Junge

Dr. Roth: Joe Bausch

Lydia Rosenberg: Juliane Köhler

Jürgen Buschmann: Thomas Huber

Norbert Jütte: Roland Riebeling

Tatort-Kritik: Lohnt sich das Einschalten bei "Gefangen"?

Ja. Die Kritiker waren nach der Erstausstrahlung dieses Tatorts 2020 sehr angetan. Hier Pressestimmen und Kritik:

"Regisseurin Isa Prahl hat nach dem Drehbuch von Christoph Wortmann – auch bekannt aus der Rolle des Frank Dressler in der ARD-Serie "Lindenstraße" – einen "Tatort" mit interessanten psychologischen Wendungen inszeniert. Die Auflösung ist überraschend, es bleibt spannend bis zum Schluss." t-online

"Zwar geht es in diesem Krimi viel um die Psyche der Ermittler – gelungen ist er aber trotzdem." RP Online

"Bei "Gefangen" handelt es sich um einen Krimi der leiseren Art, der sich vor allem als Charakterstudie des angeschlagenen Ballauf entpuppt. Spannend ist es dennoch und lohnenswert zu sehen sowieso." RTL

"Man kann frühzeitig ahnen, wohin der Fall führt. Action und Thrill bietet das leise Drama weniger, dennoch zählt "Gefangen" zu den interessanteren Tatort-Beiträgen aus Köln. Ein Krimi von der Stange ist dieser Film jedenfalls nicht." Der Tagesspiegel

" Isa Prahl (Regie) und Christoph Wortberg (Drehbuch) ist mit „Gefangen“ ein spannender und wendungsreicher „Tatort“ gelungen." Weser-Kurier

Uhrzeit, Mediathek und Wiederholung: Wann wird der Tatort "Gefangen" wiederholt?

Der Tatort "Gefangen" aus Köln läuft am Sonntag, 10. Juli, um 20.15 Uhr in der ARD als Wiederholung aus dem Jahr 2020. Eine weitere Wiederholungen ist am Montag, 11. Juli, um 23.45 Uhr im Ersten zu sehen. Nach Ausstrahlung ist die Tatort-Folge sechs Monate lang in der ARD-Mediathek verfügbar.

